陸國台辦副主任：統一後 台灣財政收入盡可用於改善民生

大陸國台辦副主任劉軍川昨日（29日）表示，台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利，強調統一後，不僅台灣的和平安寧將充分保障，經濟發展也將增進、民生福祉提升，台灣的財政收入盡可用於改善民生。

劉軍川昨日視像出席在湖北宜昌舉行的「國家統一與民族復興」研討會。他表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求，強調「強國有我，統一有我」，是全體中華兒女的共同責任。

他表示，要深刻把握歷史發展大勢，認清祖國統一是台灣前途所在、利益所繫。儘管當前台海形勢複雜嚴峻，但解決台灣問題的主導權主動權，「始終掌握在祖國大陸這一邊，時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊」。

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指統一後 台灣對外交往更有尊嚴

他又稱，統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯，所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家作主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀。

此外，他指台灣的經濟發展將得到充分增進，以大陸市場為廣闊腹地，發展空間更大，經濟競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢；台灣同胞的民生福祉將得到充分提升，兩岸交流往來更加便捷，台灣的財政收入盡可用於改善民生；台灣同胞對外交往將得到充分拓展，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴。

嚴懲「台獨」頑固分子 終身追責

劉軍川重申，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，強調堅決粉碎任何「台獨」圖謀。而對「台獨」頑固分子，大陸將依法嚴懲，終身追責。

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責任編輯：林佩怡

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