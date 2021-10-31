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【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低

經濟脈搏 14:39 2021/10/31

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據國家統計局周日（31日）公佈數據顯示，10月，中國製造業采購經理指數（PMI）降至49.2略遜預期，比上月下降0.4個百分點，為連續第7個月下降，並刷新去年2月以來的最低水平。製造業景氣度有所減弱。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀，受電力供應仍然緊張、部分原材料價格高位上漲等因素影響，製造業PMI繼續下降。從行業情況看，在調查的21個行業中，9個高於臨界點，比上月減少3個，製造業企業生產經營活躍度有所減弱。

10月官方製造業PMI降49.2

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

從企業規模看，大型企業PMI為50.3%，比上月略降0.1個百分點，但仍高於臨界點；中型企業PMI為48.6%，比上月下降1.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為47.5%，與上月持平，低於臨界點。

供給需求雙雙恢復 財新中國9月服務業PMI重回擴張區

限電限產及疫情衝擊 中國9月官方製造業PMI報49.6陷收縮（第二版）

生產指數為48.4%，比上月下降1.1個百分點，表明製造業生產活動放緩。

新訂單指數為48.8%，比上月下降0.5個百分點，表明製造業市場需求有所回落。

從業人員指數為48.8%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所下降。

此外，非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.4和50.8，比上月下降0.8和0.9個百分點，但仍處於擴張區間。

趙慶河指出，10月份，中國綜合PMI產出指數為50.8%，比上月下降0.9個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張步伐有所放緩。

據悉，去年2年官方製造業PMI受新冠肺炎影響，降至35.7創有記錄以來新低。

責任編輯：李冰琪

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