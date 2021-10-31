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【新冠溯源】美公佈疫情溯源解密報告 京：重複千遍仍是謊言

國情動向 15:04 2021/10/31

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針對美國情報部門近日公布的新冠疫情溯源解密報告，中國外交部發言人汪文斌周日（31日）稱，「謊言重複一千遍仍然是謊言」，指其為「政治報告」、「虛假報告」，沒有科學性和可信度。

中國外交部當日以汪文斌的名義發布回應稱，美國8月公布這份報告摘要時，中國就表明堅決反對的態度。「這份報告無論發布多少遍、炮製多少版本，也改變不了其徹頭徹尾的政治報告和虛假報告的性質，毫無科學性和可信度」。

【新冠溯源】美情報機構指責北京阻全球調查 中方斥政治鬧劇

【新冠溯源】世衛公布新小組成員名單 中方：是時候到其他地方（第二版）

近期，80多個國家已經以致函世衛組織總幹事、發表聲明或照會等方式，明確表明了反對溯源問題政治化，維護中國—世衛組織聯合研究報告的立場。100多個國家和地區的300多個政黨、社會組織和智庫向世衛組織秘書處提交反對溯源政治化的聯合聲明。這是國際社會的正義聲音。

汪文斌指，但美方置國際公義於不顧，仍執迷於政治操弄和情報溯源，這只能進一步損害全球溯源科學合作，進一步破壞國際抗疫合作，帶來更多的生命損失。

他也重申，病毒溯源應是科學問題，只能由全球科學家合作研究，動用情報部門溯源，「本身就是將溯源問題政治化的鐵證」。

責任編輯：李冰琪

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