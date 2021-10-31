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【內地疫情】新增48宗本土新冠個案 黑龍江佔最多

社會熱點 15:57 2021/10/31

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內地新一輪本土新冠疫情持續，昨日新增71宗新冠病毒確診個案，其中48宗是本土病例，黑龍江佔最多，其次是內蒙古。

黑龍江新增19宗病例，除1宗在哈爾濱外，其餘全部在黑河市，哈爾濱香坊區一個地點調整為中風險地區。內蒙古、甘肅分別新增10宗和9宗本土病例，山東和寧夏各新增3宗。

截至29日24時，僅13天全國就已累計超400宗，並蔓延至14省，疫情快速發展至近半個中國，防控形勢嚴峻複雜。而疫情集中地除內蒙古，黑龍江黑河也發生社區傳播，存在外溢風險，當地宣布停工停產停業。

黑河陷停工停產停業

黑龍江黑河陷入停工停產停業

國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，黑龍江黑河疫情自27日報告以來發展迅速，國務院聯防聯控機制已派出工作組趕赴黑河指導。據統計，黑河市流出的人口約七成都在約哈爾濱、齊齊哈爾和綏化流動。哈爾濱也發布通告，倡導廣大市民群眾非必要不離市、不出省。

目前，黑河官方已對城區實施最嚴格管控，除保障社會生活運轉的行業外，一律停工停產停業；對所有居民小區、市城區周邊村屯實施封閉管理；市區內車輛、人員一律不得出城。

據內媒健康時報報道，黑龍江省黑河市大學生張雅雅（化名）說：「黑河又按下了暫停鍵，街上的商舖關了，公共交通停運了，我們又回到宿舍上起了網課。」

黑河是中俄邊境線上唯一一對規模最大的對應城市，一年內已是第二次出現本土疫情。由於疫情防控壓力很大，30日，黑河市發布通告，即日起黑河市戶籍居民的龍江健康碼暫時統一變更為「黃碼」。此措施一度引發在外地居住的黑河市民抱怨不便，認為官方防控躁進，阻斷了他們的回家路以及通行權利。

新一輪疫情：點多、面廣、線長

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭28日至29日在甘肅蘭州調研指導疫情防控工作時表示，各級各方面要嚴守疫情防控「最後一公里」。吳良有表示，本輪疫情點多、面廣、線長。從目前疫情發展態勢看，此次疫情涉及60歲以上老年患者及重症的占比要比以往平均比例偏高。

吳良有並表示，「本輪疫情暴露出一些地方存在思想上鬆懈麻痹、常態化防控應急準備不足、責任落實不到位等薄弱環節」；隨著天氣轉冷，周邊國家疫情流行加劇，全國應嚴防出現多點暴發流行的局面。

責任編輯：李冰琪

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