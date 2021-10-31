王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係

中美外長今日（31日）在G20峰會上就台灣問題交鋒，王毅批評美方肆意干涉中國內部事務，警告美方要意識到「台獨」的危害，若處理失誤，將對兩國關係帶來顛覆性破壞。布林肯則表明反對北京採取任何單方面行動，令台海局勢的緊張加劇。兩人見面合照時，罕有地沒有碰肘。

外交部新聞稿指，王毅在會面時稱批評美方的錯誤對華政策，出台逾300項反華議案、將逾900個中國實體和個人列入制裁清單，嚴重破壞兩國正常交往。美方還在全球範圍拼湊打壓中國的各類小圈子，甚至對許多中小國家施加壓力。這些做法不符合兩國人民利益及合國際社會期待，中方明確反對。

王毅籲美奉行真正「一中」

王毅重點談到近期台海局勢升溫，他指台灣是中美間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對兩國關係造成顛覆性、全局性破壞。美方指中國改變現狀導致局勢升溫，完全是對國際社會的嚴重誤導。當前的癥結是，台灣當局屢屢試圖突破「一個中國」框架，美方對「台獨」勢力的縱容支持也難辭其咎。

「中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家。」王毅要求美方奉行真正「一中」政策，而非假的「一中」政策；履行對中方所作的承諾，而非背信棄義；把「一中」政策真正落實到行動上，而非說一套做一套。他還要求美方改弦更張，停止在各類問題上損害中方的正當權益。

王毅提出與布林肯建立經常性聯繫，就如何管控分歧、妥善解決出現的問題，及時地交換意見，以避免誤判。央視指，雙方談了約50分鐘，見面沒有碰肘。

同日稍早，王毅與俄羅斯外長會面，他強調反對搞「小圈子」、「新冷戰」 等邪門歪道，民主非少數國家專利，「強迫他國接受單方面認可的所謂民主，只會水土不服」。

布林肯反對單方面外變現狀

美國國務院聲明指，布林肯強調中美保持開放的溝通渠道、負責任地控制競爭的重要性，並肯定了兩國可在應對氣候危機，以及北韓、緬甸和中東局勢等領域展開合作。布林肯又對中國在新疆、西藏、香港、台灣、南海，以及人權問題上，採取一系列破壞國際秩序、牴觸美國及盟友價值觀和利益的行動表示關注。

路透社引述美國國務院官員指，布林肯還清楚地告訴王毅，美方反對北京採取加劇兩岸緊張的行動，同時重申美方的「一個中國」政策未有改變。

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責任編輯：陳建錫