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【內地疫情】配合新冠疫情調查 上海迪士尼即時停止入場

社會熱點 21:42 2021/10/31

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內地新冠肺炎疫情持續蔓延之際，上海迪士尼度假區今日（31日）發布通知稱，為配合疫情排查，即時停止遊客入場。上海市疫情防控工作領導小組辦公室晚間亦發布緊急通告，要求周末兩日（30日、31日）進入上海迪士尼的所有人員，立即進行核酸檢測。

周末假期遇上萬聖節，不少遊客都選擇前往上海迪士尼遊玩。惟上海迪士尼度假區今日傍晚突然發布重要通知，稱接獲外省市協查通報，為配合新冠肺炎疫情流行病學調查，上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮即時停止遊客進入。樂園內的部分遊樂設備將臨時停止運行，戶外演出將繼續舉行。園區內的遊客需嚴格做好佩戴口罩、保持社交距離等防控措施。

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通知又指，所有已在樂園的遊客離開時，需要在出口處接受核酸檢測，並遵循疾控中心的要求，相隔24小時後再做核酸檢測，待兩次核酸檢測陰性後，做好後續12天自主健康監測。園方為措施帶來的不便致歉，將為所有受影響的遊客發布退換票的相關信息。

【內地疫情】新增48宗本土新冠個案 黑龍江佔最多

【新冠肺炎】內地專家：疫情流行時期 國家應該暫停長假

隨後，上海市疫情防控工作領導小組辦公室亦發布緊急通告，要求所有在10月30日至10月31日期間，進入上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮的人員，須主動向所在社區和單位（或學校等）報告，並應立即前往就近的指定醫療機構進行核酸檢測。

通告列明，周末兩日所有入園的人員需進行2天閉環管理，和12天嚴格的社區健康管理。其間分別於第1、2、7、14天進行4次核酸檢測，前兩天暫時不返工返校，留在家中，非必要不外出。待2次核酸檢測陰性後，繼續做好後續12天自主健康監測。

責任編輯：易燕丹

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