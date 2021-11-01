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10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間

經濟脈搏 09:59 2021/11/01

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雖然限電、原材料短缺拖累生產，但受益於需求改善等，10月財新中國製造業採購經理指數（PMI）升至50.6，較9月回升0.6個百分點，重回擴張區間。數據顯示，10月製造業運行呈現需求強、供給弱的特徵。

這一走勢與同期國家統計局昨日公布的11月製造業PMI並不一致，國家統計局數據錄得49.2，低於9月0.4個百分點，連續兩個月位於收縮區間。

限電、原材料短缺等制約四季度生產

具體來看，生產指數較9月下降，連續三個月位於收縮區間。調查企業普遍反映，限電、原材料短缺和成本上揚等因素在四季度初制約了產出。

10月新訂單指數在擴張區間上行，升至四個月來高點。本輪需求回升主要受內需轉強驅動，外需則依然疲弱，新出口訂單指數連續三個月位於收縮區間。對出口訂單減少的原因，企業普遍提到銷售困難、疫情導致交貨受阻，還有部分企業反映銷售價格上揚帶來負面影響。

生產偏弱直接影響企業減少用工，10月製造業就業指數連續第三個月位於收縮區間，但僅略低於榮枯線，收縮幅度較9月放緩。

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通脹壓力繼續高企，10月製造業購進價格指數大幅抬升至2017年以來高點，連續17個月位於擴張區間，顯示原材料價格大幅上漲、能源價格快速上升以及運費增加等，共同推高了製造業企業成本。同期出廠價格指數則創下近五個月新高，反映出成本端壓力已部分傳導至下游，企業隨之提高銷售價格。分類別數據顯示，中間品銷售價格漲幅最快，消費品最慢。

限電和原材料短缺對物流造成不利影響，10月供應商供應時間指數錄得2020年4月以來新低。受需求強、供給弱、限電、原材料短缺、價格上漲及物流阻斷等多重因素影響，製造業企業大幅減少採購量，原材料庫存隨之下降。10月採購量指數和原材料庫存指數分別創2020年3月和4月以來新低。

專家：供給約束成影響經濟首要因素

對未來一年的生產前景，調查企業普遍持增長預期，產出預期指數在10月遠高於榮枯線，但樂觀度較9月微降，部分企業對供應鏈持續受阻和成本上揚感到憂慮。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，10月製造業景氣度回升，但經濟下行壓力依然存在。疫情好轉對製造業的影響有所減弱，內需獲提振，供給約束成為影響經濟運行的首要因素。

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製造業企業購進價格上漲速度遠超出廠價格的情況已持續數月，下游企業夾縫中生產壓力凸顯。政策層面，既要採取有效措施對大宗商品保供穩價，更要對下游企業尤其是中小企業的生存狀況重點關注。此外，10月下旬開始，新一輪疫情波及中西部多個省份，對經濟的不利影響或卷土重來，有效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。

責任編輯：尹航

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