【中國樓市】人行媒體：房地產信貸政策環境正在改善

內地樓市降溫，監管層再釋穩定信號。中國人民銀行主管媒體《金融時報》報道，要保持房地產行業流動性相對充裕；房地產信貸政策環境正在改善。

監管層集中表態 信貸環境將有改善

9月份召開的人行貨幣政策委員會2021年第三季度例會明確提出「兩個維護」；在10月召開的2021金融街論壇年會上，國務院副總理劉鶴表示，房地產合理資金需求正在得到滿足；人行副行長潘功勝曾表示，對於房地產市場，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐步得以矯正。

報道指出，中央和金融管理部門在近期的集中表態，被看作是對房地產融資政策的進一步明晰，房地產信貸政策環境將會有一定程度的改善。

自去年重點房企融資管理「三道紅線」和金融機構房地產貸款集中度上限制度明確後，房地產行業降杠杆效果已然顯現。

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根據人行發布的2021年三季度金融機構貸款投向統計報告，三季度末，人民幣房地產貸款余額按年增長7.6%，低於各項貸款增速4.3個百分點，較上季末增速繼續回落；今年前三季度的房地產貸款增量佔比，比上年全年水平低7.3個百分點。

但具體落實中確實出現了局部的偏差。人行金融市場司司長鄒瀾在第三季度金融統計數據新聞發布會上表示，金融機構對房地產行業風險偏好出現一致性收縮行為在現階段是正常的市場現象；不過，部分金融機構對於試點房企融資管理規則存在一些誤解，對要求「紅檔」企業有息負債余額不得新增誤解為銀行不得新發放開發貸款，造成一些房企資金鏈緊繃。此外，少數城市「一刀切」地延長了按揭貸款投放周期，導致居民首套房或改善型住房等合理需求無法得到滿足。

關乎行業發展和民生 要保持流動性充裕

報道指出，從房企融資結構看，根據中房智庫去年的分析結果，中國房地產開發企業到位資金中自籌資金、定金及預付款分別佔總額的三分一，國內借貸和個人按揭貸款平分剩余的三分一。在目前的管理制度下，過高的杠杆率會影響房地產企業的融資效率；但行業過快降杠杆而引發的部分企業評級下降和房地產產業鏈資金慣性的打破，也會影響企業自籌資金的能力。

因此要保持房地產行業流動性相對充裕，在去庫存的基礎上，金融部門和房地產行業需要對國內借貸和自籌資金佔比進行有序調節，防止金融風險偏好的過度收縮影響行業發展。從住戶角度看，合理住房需求的滿足關乎民生。

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據記者了解，人行近期在各地已對準確把握房地產金融審慎管理政策要求、穩健開展房地產貸款業務和保持房地產信貸平穩有序投放等內容進行了傳達，部分地區銀行分支行開始根據當地情況進行窗口指導。以目前的情況來看，更多機構的房地產信貸調整在總量控制情況下進行跨區域調節。

責任編輯：尹航

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