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發改委：電廠存煤預計3日內超過1.1億噸 可用20天

經濟脈搏 11:02 2021/11/01

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內地缺電之際，發改委多措並舉推動煤礦增產，增加市場供應，煤炭保供穩價工作取得成效。發改委預計，電廠存煤3日內可超過1.1億噸，可用天數達到20天。

發改委指出，全國煤炭產量明顯增加。 10月中下旬以來，全國煤炭日均產量連續數日保持在1150萬噸以上，比9月底增加了近110萬噸，最高達到1172萬噸，創近年來日產量峰值。

動力煤期貨價格腰斬

同時，煤炭期現貨價格快速下降。動力煤主力合約連續8日下跌，累計跌幅50.9%，10月29日報收於970元/噸。港口5500K動力煤平倉價已降至1500元/噸以下，坑口5500K動力煤價格已降至1200元/噸以下，一周內下跌近千元。秦皇島港存煤突破500萬噸。秦皇島港煤炭場存穩步提升，尤其是大秦線檢修結束後，進煤量明顯增加。

隨著供需形勢逐步好轉，全國統調電廠存煤水平快速提升。10月5日以來，全國統調電廠供煤已連續25日大於耗煤，10月19日以來電廠供煤大於耗煤持續超過100萬噸，近期連續數日供煤突破800萬噸，最高達到832萬噸歷史峰值，比耗煤多200萬噸，存煤水平達到1.06億噸，比9月底增加超過2800萬噸，可用19天。其中，東北三省電廠存煤已超過1270萬噸，較9月底提升近1倍，可用天數提升到32天。

發改委指出，按近期供煤水平測算，電廠存煤預計3日內可超過1.1億噸，可用天數達到20天，為確保電力安全供應和人民群眾溫暖過冬奠定良好基礎。

發改委並表示，目前，煤炭中長期合同履約數據系統已經開展了多輪測試和試運行，將於11月初正式上線，對中長協煤炭流向進行全過程閉環監管。

發改委稱煤炭價格有回調空間 動力煤期貨跌破千元大關

發改委研究煤企抬價牟暴利標準 「煤炭三兄弟」一再跌停 

責任編輯：蒯宇澄

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