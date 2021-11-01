【內地疫情】新增59本土確診 蔓延12省22城累計347感染

內地新冠肺炎疫情持續，昨日新增92宗確診，本土病例佔59宗；另報告7宗本土無症狀感染個案。截至10月31日，始於陝西、甘肅、內蒙古等地的新一輪本土疫情已波及12省份22城，累計確診關聯病例347宗。值得注意的是，與上述地點無關的本土疫情再度來襲，包括黑龍江及江西在內，均通報突增多宗本土確診。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為黑龍江27宗、甘肅10宗、河北9宗、內蒙古6宗、寧夏3宗，浙江、江西、山東及青海各1宗。在15日內，內地累計新增484宗本土確診病例。其中374宗個案的軌跡或基因測序，與疫情始發的陝西、甘肅、內蒙古等地有直接或間接關聯。

【內地疫情】新增48宗本土新冠個案 黑龍江佔最多

內地14省有本土病例 衛健委：黑龍江屬新疫情 有擴散風險

黑龍江的本土疫情持續擴大，新增確診個案中，黑河市愛輝區佔25宗，哈爾濱市平房區有2宗，都是在集中隔離或居家隔離管控期間排查發現。截至今日凌晨零時，黑龍江省現有82宗本土病例。

據國家衛健委，黑河市本次疫情與近期內蒙古、甘肅等省區的本土疫情均無關聯，提示當地已發生社區傳播，並存在擴散外溢風險。按疫情防控需要，黑龍江當局進一步收緊防疫措施，省博物館、省圖書館等場館已臨時閉館。黑河市戶籍市民的「龍江健康碼」一律變為「黃碼」；哈爾濱全市中小學、幼稚園今日起暫停面授課堂一周，轉為網上教學。

在江西鉛山縣，同樣出現與「旅行團傳播鏈」無關的本土疫情。在10月30日通報的一宗本土確診，患者自13日以來未離開過江西。央視10月31日消息指，江西新增的1名確診者，是上述鉛山確診病例同事，其行程軌跡與確診病例高度重合，專家判定為關聯病例。

截至今日早上8時，鉛山縣已完成全縣第一輪大規模核酸檢測工作，共計檢測293062人，檢測結果均為陰性。

責任編輯：易燕丹

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