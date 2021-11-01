上海迪士尼防疫排查 張文宏：疫情處理標準化 感謝不滅的煙火（有片）

浙江杭州市昨天（10月31日）檢出一宗新冠病毒核酸陽性，該患者30日曾到上海迪士尼樂園遊玩，上海迪士尼度假區昨天傍晚發布通告，迪士尼樂園和迪士尼小鎮即刻起停止遊客進入，樂園內部分遊樂設備將臨時停運，戶外演出繼續舉行。

中國知名防疫專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天（1日）淩晨發文談及上海迪士尼防疫時說，疫情處理標準化，「所有的遊客現在可以安然入睡了」，感謝不滅的煙火，「讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」

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「上海發布」微信公眾號隨後發布通告，10月30日、31日進入樂園的所有人員需進行核酸檢測。醫護人員和民警隨即入園為遊客進行核酸檢測工作，至晚11時許完成樂園內所有遊客的核酸采樣。

迪士尼樂園昨晚的煙火表演在核酸檢測期間照常進行。內地官媒《人民日報》昨晚深夜在官微發布視頻展現煙花燃放時樂園內的情景，並配文說，「上海迪士尼，煙花在夜空中清冷綻放。醫護人員和民警逆行入園，投入緊張有序的核酸檢測工作」，並引述網友評論說「眼眶熱了，感謝所有為我們負重前行的人！」

張文宏今天淩晨在個人微博發文轉發人民日報微博並評論說，「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」

據「上海發布」微信公眾號今天發布的最新消息，截至今早8時，累計篩查相關人員33863人，核酸檢測結果均為陰性。

責任編輯：李冰琪

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