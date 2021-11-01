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【中國樓市】共有產權房地塊頻流拍 西安：暫停購房資格審核

經濟脈搏 12:05 2021/11/01

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內地當局大力推進保障性住房建設，惟樓市冷風下，開發商對此興趣缺缺。因此前多幅共有產權房地塊流拍，陝西省西安市表示，從11月1日起該市將暫停共有產權住房購房資格審核。

陝西省西安市住房保障工作領導小組發布《關於暫停共有產權住房購房資格審核的通知》（以下簡稱《通知》）稱，西安市自試行共有產權住房政策以來，穩步推進了資格審核、價格備案、產權劃分、土地供應等系列工作，但受經濟形勢及新冠疫情影響，土地市場出現共有產權住房地塊流拍現象，給後期實際供應造成壓力。為應對當前形勢，決定暫停共有產權住房購房資格審核。此前已經受理的，按原標準、原程序進行審核。

房企人士：利潤空間非常窄

據澎湃新聞報道，8月24日，西安城區首宗共有產權房用地流拍。該地塊採取「最高限價+競無償移交人才房建築面積比例」的方式出讓，據8月24日發布的公告，該宗地最終因掛牌期滿未存在有效報價而流拍。

根據出讓公告，住房毛坯銷售均價每平方米9629元（人民幣，下同），購買人產權份額為70%，政府產權份額為30%，後期銷售、使用、退出等由住房保障部門負責監管。地塊78.654畝(其中住宅76.333畝，商服2.321畝)，用地性質為居住用地，用於集中建設1500套共有產權房。容積率不大於2.8，建築密度不大於20%，綠地率不小於35%，掛牌起始價6億元，競買保證金3億元。此後，另一宗位共有產權房用地亦因未存在有效報價流拍。

有房企人士表示，共有產權地塊流拍的主要原因是無利可圖。加上財務成本、建築成本和銷售成本等等，利潤空間非常窄，有些要求建公辦幼兒園、社區服務等公建配套，建成後要無償移交給政府相關部門，實際的成本會更高，開發商對這類地塊並沒有興趣。

除了共有產權地塊的流拍，西安第二批集中供地的情況也出現涼意，共終止了6宗地塊的出讓。

另據住房和城鄉建設部表示，全國40個正在建設保障性租賃住房的城市，目前已開工保障性租賃住房70餘萬套，佔全年計劃的近八成，完成投資775億元。其中，南京、無錫、寧波、佛山、長春、南寧等6個城市已完成年度計劃。

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責任編輯：蒯宇澄

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