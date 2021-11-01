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王毅晤意總理 意媒：關注台海形勢及香港新疆

國情動向 12:07 2021/11/01

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中國國務委員兼外長王毅周日（31日）在意大利出席二十國集團（G20）峰會期間，與該國總理德拉吉（Mario Draghi）舉行會談，雙方談及中歐關係及阿富汗問題等，意媒報道稱德拉吉表達了對台海局勢的關切，呼籲中國以對話、非衝突手段解決兩岸問題，並提及香港、新疆人權問題。

據意大利安莎通訊社（Ansa）報道，德拉吉利用會議空檔與王毅會談，議題包括中義雙邊合作、歐洲聯盟（EU）與中國關係，以及「重啟人權問題對話」。報導引述意大利總理府表示，德拉吉也和王毅談到阿富汗與「印太地區安全問題」。報導未詳述德拉吉在會談中所指「人權問題」與「印太地區安全議題」具體牽涉的國家、地域。

首度公開宣告對台海緊張局勢的關切

上周六（29日），王毅與意大利外長迪馬（Luigi Di Maio）舉行會談，據意大利外交部聲明稿，迪馬與王毅會談時明確表示，對於台灣議題，意大利政府很關切台灣海峽緊張局勢，希望兩岸能對話與情勢和緩。聲明稿提到，迪馬「特別強調」意大利對新疆和香港人權問題的擔憂，希望中國能和歐盟恢復有關人權問題的高階對話。這是意大利外交部官網首度公開宣告對台海緊張局勢的關切。

據中國外交部官網，德拉吉贊同意中雙方應相互尊重、相互開放、相互支持，表示意方堅持一個中國政策，支持北京冬奧會。意方不會對中國企業採取歧視政策。意方願就應對氣候變化等議題同中方加強溝通協調。報道指出，雙方還就中歐問題及阿富汗問題等交換了看法，其中並未提及台海、香港及新疆人權等字眼。

意大利外交部亦表示，中義外長針對阿富汗情勢深入討論，意大利重申捍衛人權、打擊恐怖主義的重要性，雙方還談到生物多樣性等環境保護議題。

責任編輯：袁瑋婧

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