美日航母台海演習持續 解放軍4艦近距離監控

美國海軍卡爾·文森號航母打擊群與日本海上自衛隊加賀號準航母正在南海持續進行聯合演習，衛星圖片顯示昨日（31日）至少解放軍4艘艦船對美日航母近距離監控，其中一艘還可能是815型電子偵察船。

美國太平洋艦隊司令部25日發表聲明稱，卡爾·文森號航母打擊群和日本海上自衛隊加賀號直升機母艦在南海進行海上安全行動和演習，包括飛行任務、水面和空中部隊間的戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊演習。這次也是航母戰鬥群第2次搭載F-35C艦載戰機在南海執行任務。

據環球網，當時美日航母是結束在印度洋舉行的馬拉巴爾第二階段演習後正在返回日本駐地，從航跡判斷，它們應該是24日剛通過馬六甲海峽就開始了雙邊演習，訓練內容包括飛行訓練、海空部隊之間的戰術協調訓練、海上加油和海上打擊演習。據統計，這是美軍航母今年第9次進入南海活動。

▲ 衞星圖片顯示美日艦艇於南海演習期間遭多艘解放軍軍艦監視

中時新聞網報道，美日這場聯合演習進行數日之後，目前正在南海婆羅洲海域的萬安灘（Vanguard bank）附近進行演練，但是31日傳出的歐洲哨兵2號衛星拍攝圖片顯示，當日出現在南海群島萬安灘附近的美艦包括卡爾文森號航母、神盾驅逐艦史托戴爾號、神盾巡洋艦尚普蘭湖號及夏洛號；日方艦艇則有加賀號和另1艘日本驅逐艦。當時，1艘解放軍054A型護衞艦緊跟在日艦後方，其餘3艘解放軍艦包括1艘054A型護衞艦、1艘056驅逐艦，以及一艘相信是815型電子偵察船，則在美艦左右兩旁監視。

內地長期關注南海動態的「南海戰略態勢感知」平台31日在社交媒體上透露，當天「哨兵」衛星捕獲美海軍卡爾·文森號航母位南海萬安灘以南約150海里活動。該航母打擊群自10月24日由馬六甲海峽進入南海以來，一路朝東北方向行駛，27日-28日已航行至萬安灘以北約100海里處。此番向南折返，頗有「回馬槍」的意味，看來並不著急離開南海，預計還將進行一系列演訓。

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責任編輯：袁瑋婧

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