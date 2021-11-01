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美國財長耶倫：若中美對等降低關稅 或助抑通脹

經濟脈搏 14:29 2021/11/01

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中美貿易戰或現轉機。美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國希望中國履行在前總統特朗普任內簽署的第一階段貿易協議下的承諾，但可能會考慮最終以對等的方式降低一些關稅。中國官員一再敦促拜登政府取消對華關稅。

路透社報道，耶倫表示，關稅往往會推高國內物價，提高消費者和企業的成本，比如鋁和鋼等原材料的成本，這意味著降低關稅將產生「抑制通脹」的效果。

被問及調整對中國商品加徵的關稅是否可能有助於緩解通脹壓力時，耶倫表示，總體上是這樣，但華盛頓也在等待中國履行在2020年2月生效的貿易協議中所做的承諾，增加購買2,000億美元的美國商品和服務。

「我們的貿易代表已表示，可能會考慮進一步降低關稅，」她說， 「我們希望看到中國履行他們在第一階段貿易協議中做出的承諾，但保持穩定以及或許最終以對等的方式降低一些關稅，可能是一個理想的結果。」

美方早前已啟動有針對性的關稅排除程序，但迄今為止還沒有考慮更廣泛取消關稅。中方多次表示，取消加徵關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。國務院副總理劉鶴上月分別與美貿易代表戴琪及耶倫視像通話，表達對美國取消加徵關稅等問題的關切。

【中美貿易戰】戴琪講話後 美將就豁免部份中國貨關稅徵意見

劉鶴與美國財長耶倫視頻通話 同意加強宏觀政策溝通協調（第二版）

報道指，耶倫及其他官員堅稱，美國目前物價飆升是供應鏈瓶頸和能源價格上漲的結果，通脹應該在2022年下半年得到緩解。

美國和歐盟官員上周六宣布了一項協議，取消了對歐盟鋼鐵和鋁的部分關稅，並表示此舉可能有助於緩解一些製造商面臨的價格壓力。

責任編輯：蒯宇澄

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