見王毅後被美媒3問「會否協防台灣」 布林肯不說

美國國務卿布林肯昨日（31日）與王毅會面、討論台海局勢後，接受美媒訪問時3次拒絕正面回應「美國會否協防」的提問，僅稱會確保台灣有自衛能力。

布林肯接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，主持人巴什（Dana Bash）提出華府近期在台灣問題上的言論矛盾，問布林肯：「她只想搞清楚，美國是否直接向台灣承諾，如果大陸發起攻擊，美國會否協防台灣？」布林肯稱，美國對台政策不變，美方作出長期承諾，根據《台灣關係法》助台自我防衛。

巴什問布林肯，他上述言論是否表示美國將不會協防台灣，並要求他在回答時不要使用外交辭令。布林肯仍作出類似回答。巴什再次追問及提到：「總統拜登曾明確說到會協防台灣，你不是這樣說的，對嗎？」布林肯稱，拜登一直支持《台灣關係法》，美國會採取一切必要行動，確保台灣有能力自我防衛。

巴什最終不再追問，把話題轉到伊朗等其他地區議題上。

台海局勢是中美近期主要的角力點，據新華社的新聞稿，王毅在這次會面上明確警告布林肯，台灣問題一旦處理失當，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞，呼籲美國意識到「台獨」的危害，在落實「一中」政策時不要說一套做一套。布林肯稱反對北京單方面改變台海現狀，但重申堅持「一中」政策。

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責任編輯：陳建錫