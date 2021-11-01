【內地疫情】北京再增1本土確診 衛健委宣布這些人回京要暫緩

11月1日0時至14時，北京新增1宗本土新冠確診個案。北京衛健委表示，針對正在京外出差、旅游等未返京人員，如與目前國內已報告病例的公布行程有時空重合，需就地自我隔離不外出，並配合各項管控措施。如尚未返京，需暫緩回京。

據北京市衛生健康委員會官方公眾平台「健康北京」消息，近期，國內新冠肺炎疫情呈多點散發，疫情已涉及16省。

報道指出，堅持非必須不出境，近期非必要不出京，不去中高風險地區和報告確診病例的地區旅游、出差。

正在京外出差、旅游等未返京人員要做好旅途、就餐等過程中的個人防護。密切關注國內各地區疫情信息，如與目前國內已報告病例的公布行程有時空重合，請立即向社區（村）、單位、賓館報告行程，就地自我隔離不外出，並配合各項管控措施。如尚未返京，請暫緩回京，並配合當地防控措施。

封控區、管控區人員及其他高風險人群，請居家隔離足不出戶，按照相關部門要求進行核酸檢測。在醫學觀察期間出現任何身體異常，要及時報告，按要求就醫。

另外，今日的北京疫情新聞發布會上還通報，截至10月31日，昌平區已摸排黑龍江、內蒙古、江西、甘肅等重點區域進京人員41,899名，均已納入社區管控。迅速排查全區27家涉及進口貨物的重點企業，加強內外包裝和環境監測，採集樣本377件，結果均為陰性。按照疫情防控工作要求，昌平區關停了全區307家棋牌室、麻將館，但仍有個別商戶違反防疫規定，目前公安部門已依法查處相關案件4起。

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責任編輯：尹航

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