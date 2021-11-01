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中指院：內地10月百城新房價格按月漲幅降至年內低點

經濟脈搏 17:56 2021/11/01

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中指研究院周一發布百城新建住宅價格指數顯示，10月，百城新建住宅平均價格為16,189元/平方米，按月上漲0.09%，漲幅較上月收窄0.05個百分點，已連續四個月漲幅收窄，且降至年內低點。按年則上漲3.08%，漲幅較上月收窄0.32個百分點。

從區域來看，中指院提供的新聞稿顯示，10月長三角新房價格出現近20個月以來首次按月下跌，為-0.03%。珠三角、山東半島新房價格按月均處年內較低水平，分別為0.06%、0.14%。但京津冀受部分城市新房價格結構性上漲帶動，按月上漲0.28%。

長三角區域內，部分前期市場較活躍的城市均出現不同程度降溫，如上海、南京、合肥等新房價格按月均由漲轉跌，寧波按月漲幅收窄，杭州跌幅略有擴大。

二手房按月下跌 為去年6月以來首次

此外，二手房方面，中指院數據顯示，10月百城二手住宅平均價格為16,026元/平方米，按月下跌0.04%，為百城二手住宅價格指數自2020年6月發布以來首次下跌；按年上漲4.04%，漲幅較上月收窄0.34個百分點。

從漲跌城市個數看，59個城市二手住宅價格按月下跌，數量為年內最高。各主要城市群市場下行態勢明顯，珠三角城市群二手住宅價格按月繼續下跌，跌幅擴大至0.24%；長三角價格按月漲幅收窄至0.02%，達年內最低水平；京津冀、山東半島價格按月均止漲轉跌，跌幅分別為0.12%、0.06%。

中指院稱，進入10月，雖有國慶黃金周促銷優惠等活動加持，但多地房地產市場依舊延續前期低迷態勢。展望未來，隨著調控政策逐步趨穩，信貸政策邊際寬鬆預期增強，四季度市場有望逐步築底回穩。

中指院認為，四季度樓市調控政策存邊際調整預期，部分城市房貸利率、放款週期等信貸端政策或有所改善。臨近年底，房企在銷售壓力及資金壓力下，推盤積極性將有所提升，各類促銷優惠活動或將持續。

責任編輯：蒯宇澄

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