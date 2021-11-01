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字節跳動據報將啟用1075工作制 7點後加班需申請

社會熱點 18:22 2021/11/01

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今年8月，TikTok母公司字節跳動正式取消實行多年的「大小周」工作制， 恢復每周兩天的雙休。近日，有外電消息指，字節跳動將採用「1075」工作制，即早上10時上班，晚上7時下班，一周工作5天。員工7點後加班，需提早申請。字節跳動暫未就事件作出回應，但倘若成事，該公司將成為國內首批正式規定縮短工時的科技公司之一。

據彭博社獲得的一份字節跳動內部文件顯示，字節跳動調整至1075工作制後，員工可申請在工作日加班不超過3小時，或周末加班不超過8小時。申請加班的人員，最多可獲比正常工資高三倍的額外補貼。

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《澎湃新聞》亦引述多名字節跳動員工表示，字節跳動更新了企業內網上的《中國大陸加班管理規定》。規定中提到，工作日7點後加班需提交申請，需要有理由經過領導同意，每天最多加班3小時，每月最多36小時。飛書里也更新了一則中國大陸加班規定的文檔，其中對工作時間有明確認定：工作時間上午10點到下午7點。

對於加班工資也有明確規定，工作日加班工資為原有的1.5倍，休息日加班工資2倍，節假日加班工資3倍。

員工對「1075」反應兩極

截至發稿，字節跳動官方尚未就事件作出回應；而字節跳動員工對1075工作制反應兩極。

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有員工表示，規定明確每天7點下班後，可以為公司節省夜宵、打車費等成本，能夠防止員工摸魚，也能提高工作效率。同時，還能使得公司的名譽進一步提升，吸引更多不喜歡「內卷」的人才進入公司。

不過，另一員工擔心取消加班會影響收入，「現在的工資沒有改變，卻減少了工作時長，相當於薪資普漲，所以績效考核的晉升調薪可能會變得更加嚴苛。也有員工擔心落實的問題，指工作量不會因為工作時長減少而變低，因此實際推行後未必會讓人更加輕松。

責任編輯：易燕丹

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