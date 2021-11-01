華裔科學家揭美種族歧視 外交部：迫害華裔是美社會頑疾毒瘤

針對美國司法部2018年出台的「中國行動計劃」，日前美籍華裔科學家發布了一份詳細的研究報告，顯示過半華裔科學家遭到美國政府的種族歧視，中國外交部發言人汪文斌今日（1日）對此表示，迫害華裔是美國社會長期存在的頑疾毒瘤，同美國反華勢力大肆散佈涉華虛假信息，抹黑攻擊中國是密不可分的。

他強調，中方敦促美方認真傾聽國內外有識之士的正義呼聲，切實採取措施解決自身的種族歧視問題，維護和保障包括華裔群體在內少數族裔的正當權益。

汪文斌表示，十九世紀中葉以來，一代又一代華人遠渡重洋來到美國，在遠離故土的艱苦環境中勤奮拼搏，為美國的經濟社會發展作出了重要貢獻。然而從壓榨迫害修建太平洋鐵路的華人勞工，到1871年的洛杉磯華人大屠殺，再到1882年美國國會通過「排華法案」使種族歧視合法化，在美華人的辛苦付出換來的不是人權與平等，而是持續不斷的歧視和不公。

外交部：美污名化中國 推卸自身抗疫不力

他特別指出，美國對華裔的歧視現像不僅沒有隨著經濟社會發展得到糾正，反而成為美國社會當中長期存在的頑疾毒瘤。這同美國反華勢力大肆散佈涉華虛假信息，抹黑攻擊中國是密不可分的。新冠肺炎疫情期間，美國的少數政客試圖通過散佈針對中國的污名化論調，推卸自身抗疫不力的責任，導緻美國社會針對包括華裔在內的亞裔群體的仇恨犯罪案件數直線上升。

汪文斌指所謂「中國行動計劃」是美國反華勢力濫用國家安全概念，對華進行抹黑打壓的典型例證。他引述媒體曝光的報道指，截至今年3月底，美國司法部「中國行動計劃」網站公佈的所謂典型案件當中，沒有一起涉及知識產權和商業竊密，指控的罪名都是欺詐、不實陳述、隱瞞、報稅等等，這當中的政治操縱痕跡可見一斑，這是典型的政治迫害，人為製造對立和對抗，對在美華裔群體造成了嚴重傷害。

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華裔科學家受歧視

時任美國司法部長塞申斯2018年提出旨在打擊經濟間諜在美活動和秘密影響力活動的「中國行動計劃」。此後，美司法部不斷據此對參加中國高校或科研機構合作的科研人員，包括美國本土科學家和華裔科學家發起調查。據《南華早報》，報告由美國華人組織百人會和美國亞利桑那大學的兩名教授完成，該研究對在美國頂尖院校和研究機構工作的1949名華裔和非華裔科研人員進行調查。結果顯示，超過九成的受訪者表示，華裔科學家對美國的研究和教學項目做出了重要貢獻。超過3/4的科學家認為美國應加強與中國的科學合作。

報告還揭露了華裔科學家與非華裔科學家的不同遭遇，比如近一半的華裔科學家(包括美籍華人)表示自己受到美國政府的種族歧視，而非華裔科學家中只有8%遭遇過歧視。近四成華裔科學家稱，他們因種族問題在獲得資金援助方面遇到困難，這一比例幾乎是非華裔科學家的3倍。報告還顯示，50.7%的在美華裔科學家對自己遭到美國政府的監視感到相當恐懼和焦慮，這一數字在非華裔科學家中僅為11.7%。

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責任編輯：袁瑋婧