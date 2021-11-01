習近平氣候峰會致辭：中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展

聯合國氣候變化峰會在蘇格蘭今日（1日）召開，國家主席習近平以書面致辭指，氣候變化的不利影響日益顯現，如何應對氣候變化、推動世界經濟復甦，是全球面臨的時代課題。他呼籲各國維護多邊共識、加速綠色轉型，並強調中國會持續調整產業，遏制「兩高」項目盲目發展。

習近平提出三點建議，一是維護多邊共識，在《聯合國氣候變化框架公約》、《巴黎協定》等已有共識的基礎上增強互信，加強合作；二是聚焦務實行動，制定可行的目標和願景，並根據國情盡己所能，推動應對氣候變化舉措落地實施。發達國家不僅要做得更多，還要為發展中國家做得更好提供支持。三是加速綠色轉型，以科技創新為驅動，推動能源資源、產業結構、消費結構轉型升級，探索發展和保護相協同的新路徑。

他強調，中國堅持走生態優先、綠色低碳發展道路，加快構建綠色低碳循環發展的經濟體系，持續推動產業結構調整，遏制高耗能、高排放項目盲目發展。中國將陸續發布能源、工業、建築、交通等重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，出台科技、碳匯、財稅、金融等保障措施，形成碳達峰、碳中和「1+N」政策體系，明確時間表、路線圖、施工圖。

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責任編輯：陳建錫