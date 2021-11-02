台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制

台灣的蔡英文總統日前證實美軍在台進行訓練，令兩岸緊張情勢再度升級，國防部長邱國正指，美軍與台軍都有交流並協助訓練，屬交流範疇，無美軍部隊進駐。據台媒報道，明年春節過後，將有第三批美軍現役人員來台接手輪訓任務，形成美軍常駐台灣的協訓編制。

協訓編制不算「部隊」 無協防意義

據「聯合新聞網」報道，台灣的陸軍司令徐衍璞月前率團訪美，前往夏威夷出席台美「陸威專案」年終會議。徐衍璞此行除確立陸威專案台美傳統「專家交流」、「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」、「互動協訓」五大交流模式，並確認今年新實施「特戰合作組」常駐輔訓成效，明年春節後，第三批美軍現役「特戰合作組」人員就會來台接手輪訓任務。

據悉，2001年台美GFA（地面戰力評估）實施後，美方曾提列400多項軍事改革建議項目，但後續台美雙方都無人來管辦，缺乏持續交流的平台，於是才會在2003開始實施台美陸軍「陸威專案」，全案至今已邁入第18年，成為美國推動與非盟邦間軍事合作與交流的標準模式。

報道指出，權威管道披露，蔡英文日前證實美軍在台進行訓練，即是台美今年首度實施的「特戰合作組」協訓計劃，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣，協助各軍種特戰部隊提升戰力。值得注意是，這個協訓編制稱不上「部隊」，也沒有協防意義。

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根據台美協商確認內容，今年首度實施的美軍「特戰合作組」在台獨立運作，受美國在台協會台北辦事處安全合作組的特戰聯絡官指導管制，運作良好。但這項合作機制仍屬戰術以下的低階協訓，第一批是傳授台灣海軍陸戰隊新接裝突擊艇戰術，第二梯次則主要是觀察特戰部隊駐地、專精與學校班隊施訓情形，提出建言。第三梯任務可望隨台灣軍隊新接裝備實施輔訓。

在北京，外交部稍早前回應美軍在台指，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。

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責任編輯：尹航

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