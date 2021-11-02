  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 10:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制

國情動向 10:16 2021/11/02

分享：

台灣的蔡英文總統日前證實美軍在台進行訓練，令兩岸緊張情勢再度升級，國防部長邱國正指，美軍與台軍都有交流並協助訓練，屬交流範疇，無美軍部隊進駐。據台媒報道，明年春節過後，將有第三批美軍現役人員來台接手輪訓任務，形成美軍常駐台灣的協訓編制。

協訓編制不算「部隊」 無協防意義

據「聯合新聞網」報道，台灣的陸軍司令徐衍璞月前率團訪美，前往夏威夷出席台美「陸威專案」年終會議。徐衍璞此行除確立陸威專案台美傳統「專家交流」、「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」、「互動協訓」五大交流模式，並確認今年新實施「特戰合作組」常駐輔訓成效，明年春節後，第三批美軍現役「特戰合作組」人員就會來台接手輪訓任務。

據悉，2001年台美GFA（地面戰力評估）實施後，美方曾提列400多項軍事改革建議項目，但後續台美雙方都無人來管辦，缺乏持續交流的平台，於是才會在2003開始實施台美陸軍「陸威專案」，全案至今已邁入第18年，成為美國推動與非盟邦間軍事合作與交流的標準模式。

報道指出，權威管道披露，蔡英文日前證實美軍在台進行訓練，即是台美今年首度實施的「特戰合作組」協訓計劃，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣，協助各軍種特戰部隊提升戰力。值得注意是，這個協訓編制稱不上「部隊」，也沒有協防意義。

台灣軍力如何？服役青年：「四個月訓練中許多時間在掃樹葉」

陸國台辦副主任：統一後 台灣財政收入盡可用於改善民生

蔡英文首次證實美軍在台訓練 胡錫進評「作死」：美軍駐台是破底線（第三版）

根據台美協商確認內容，今年首度實施的美軍「特戰合作組」在台獨立運作，受美國在台協會台北辦事處安全合作組的特戰聯絡官指導管制，運作良好。但這項合作機制仍屬戰術以下的低階協訓，第一批是傳授台灣海軍陸戰隊新接裝突擊艇戰術，第二梯次則主要是觀察特戰部隊駐地、專精與學校班隊施訓情形，提出建言。第三梯任務可望隨台灣軍隊新接裝備實施輔訓。

在北京，外交部稍早前回應美軍在台指，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。

見王毅後被美媒3問「會否協防台灣」 布林肯不說

蔡英文稱願對話 陸國台辦斥惺惺作態、騙術極其低劣

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

美國 台北 台灣 海軍 陸軍 美軍 軍事 蔡英文 台獨 外交

下一篇文章

習近平氣候峰會致辭：中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平氣候峰會致辭：中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展
習近平氣候峰會致辭：中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展
美日航母台海演習持續 解放軍4艦近距離監控
美日航母台海演習持續 解放軍4艦近距離監控
華裔科學家揭美種族歧視 外交部：迫害華裔是美社會頑疾毒瘤
華裔科學家揭美種族歧視 外交部：迫害華裔是美社會頑疾毒瘤
見王毅後被美媒3問「會否協防台灣」 布林肯不說
見王毅後被美媒3問「會否協防台灣」 布林肯不說
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美國推動半導體本地製造 台積電創辦人撥冷水
美國推動半導體本地製造 台積電創辦人撥冷水