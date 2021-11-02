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【兩岸角力】台防長邱國正證實 陸戰隊在關島聯訓

國情動向 11:19 2021/11/02

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在台灣，對於有媒體報道，有40名陸戰隊員正在關島聯訓，國防部長邱國正今天回應指，這是台美之間交流合作的一環，不用多做揣測。

40名陸戰隊員正在關島聯訓

有報道指，40名陸戰隊員正在關島聯訓，接受為期1個月的台美「陸吼」兩棲聯合登陸作戰訓練。邱國正今日於立法院受訪時回應指，台灣與美方之間有很多交流合作、行之有年，有些層級在互動，這也是當中交流的一環，不用多做揣測，這已經說明過。

另據台媒報道，「陸吼」專案是台美於1958年所簽訂，當年並在屏東枋寮灘頭舉行首次「陸吼」兩棲聯合登陸作戰演習。演習目的是為發展台美聯合作戰計劃與執行能力、促進與堅定技術準則、增進台美海軍與陸戰隊的密切合作關係。

不過，在台美斷交後終止所有軍事交流後，直到2017年才恢復台美海軍陸戰隊的小部隊交流，為此，美國在台協會（AIT）特別在高雄設立專案辦事組，負責的人員即是現役美國海軍陸戰隊軍官，專責此專案的聯繫、溝通及執行。

台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制

邱國正還說，台灣的陸軍也在美國設立專案辦公室，要採購後勤相關零物料件，並非臨時，也是行之有年，有些人員固定駐在那個地方，也駐了很多年。

對於大陸批評美軍在台協助台灣進行軍事訓練是挑釁舉動，邱國正表示，美軍是協助台灣，以顧問或助教名義，分批過來，訓完就離開，跟部隊駐紮完全兩樣。

稍早前有台媒報道指，台灣的陸軍司令徐衍璞月前率團訪美，此行確認今年新實施「特戰合作組」常駐輔訓成效，明年春節後，第三批美軍現役「特戰合作組」人員就會來台接手輪訓任務。

在北京，外交部曾表示，堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。

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美國在台協會處長：致力幫助台灣自衛

責任編輯：尹航

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