【內地疫情】新增54本土確診 鐘南山：零傳播政策是低成本做法

內地新冠肺炎疫情持續，昨日新增71宗確診個案，其中54宗為本土病例，黑龍江佔最多。中國工程院院士鍾南山表示，在目前的情況下，相較於感染後再治療，中國採取「零傳播」政策並非成本過高，而是一種低成本做法。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為黑龍江27宗、河北8宗、甘肅8宗、山東3宗，內蒙古、江西及青海各2宗，北京及寧夏各1宗。本輪疫情至今累計538宗本土確診病例。

機構料本輪疫情最快月中受控

黑龍江疫情蔓延迅速，27宗本土確診病例中，除1宗在哈爾濱市平房區外，其餘26宗來自黑河市愛輝區，均為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現。黑龍江省目前累計109宗本土確診病例，為盡早建立人群免疫屏障，省內多地已啟動3至11歲兒童新冠疫苗接種工作。

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在疫情重災區黑河市，市疾控中心表示，本輪疫情確定為Delta變種病毒株，目前陽性個案主要在集中隔離點發現。另經排查，黑河學院有10名師生被界定為密切接觸者，28人被列為次密接者。學院已實行封閉管理，嚴禁任何人員及車輛出入，共429名教職員和保安等封閉在校。

蘭州大學《新冠肺炎疫情全球預測系統》預測，在當前政府採取的及時、有效的二級管控措施下，黑河市本輪疫情預計將於11月14日左右得到控制，累計確診病例數預計約204人；若採取三級管控措施，黑河市本輪疫情預計將於11月23日左右得到控制，累計確診病例數將達到675人左右。

鐘南山：「零容忍」政策會持續較長時間

面對內地多個省市出現疫情反彈及零星感染，中國工程院院士鍾南山表示，中國對外開放口岸入境後，一定會有小規模聚集性疫情，但在強而有力的監管和防控策略下，有信心本輪疫情在一個月內能得到有效控制。

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對於外界指中國採取的「零傳播政策」成本過高，鐘南山表示，Delta變種病毒傳播迅速，複製指數太高，儘管目前已經有新冠疫苗，但全球染疫死亡率仍達2%，是不能容忍的高死亡率，故零容忍或零傳播政策是「不得已而為之」。

鐘南山續指，採取零容忍、零傳播的政策成本的確較高，但倘若採取放任不理的防疫政策，成本可能更高。有部分國家即使還有小量傳播，就決定採取全部開放的辦法，兩個月內出現大量感染，又要再度收緊防疫措施，這一來一回的成本代價更大。他認為，中國正逐步開放邊境，並採取持續性零容忍政策，一旦發現感染個案，就把它控制在小範圍，相較於感染後再治療，反而是一種低成本做法。

鐘南山也指出，零容忍政策將會持續相當長的時間。至於持續多久，需視乎全球的疫情防控情況，因為中國防控做得再好，只要有開放、有輸入的話肯定還會有傳播。

責任編輯：易燕丹

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