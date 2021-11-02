內地本輪疫情仍未受控，商務部今日（2日）下發通知，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要；供給方面，要加強應急投放網絡建設，充分利用大型連鎖商貿企業網絡優勢，保障在重要時段和緊急情況下正常運營。

商務部下發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》要求，圍繞保供穩價工作目標，壓實「菜籃子」市長負責製；建立完善省際間和本地區聯保聯供機製，根據形勢及時開展跨區域調運；加強市場運行監測，每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，及時預測，及早預警。

▲ 商務部：鼓勵家庭儲存一定量生活必需品

商務部：「雙循環」是更開放的國內國際雙循環

內地多地菜價肉價上漲 CPI面臨上行壓力

通知稱，各地要支持鼓勵大型農產品流通企業與蔬菜、糧油、畜禽養殖等農產品生產基地建立緊密合作關係，簽訂長期供銷協議；耐儲蔬菜要提前采購，鎖定貨源，做好本地菜與客菜之間，北菜與南菜之間、設施菜與露天菜之間的梯次輪換和銜接供應；健全完備本地肉類儲備規模及管理制度；北方省份要按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份要根據自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。

疫情下做好突發情況必需品採購需求

穩定預期方面，在疫情防控采取封閉管理措施情況下，要迅速公佈保供網點貨源、地址、聯系方式等信息，滿足居民在突發事件情況下生活必需品采購需求；強化崗位責任製，落實24小時值班和領導帶班製度，確保通信聯絡暢通。

責任編輯：李冰琪

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