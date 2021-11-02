網絡引熱議 官媒：不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品（第二版）

內地本輪疫情仍未受控，商務部今日（2日）下發通知，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要；供給方面，要加強應急投放網絡建設，充分利用大型連鎖商貿企業網絡優勢，保障在重要時段和緊急情況下正常運營。

*13:07 更新官媒評論

商務部下發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》要求，圍繞保供穩價工作目標，壓實「菜籃子」市長負責製；建立完善省際間和本地區聯保聯供機製，根據形勢及時開展跨區域調運；加強市場運行監測，每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，及時預測，及早預警。

▲ 商務部：鼓勵家庭儲存一定量生活必需品

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疫情下做好突發情況必需品採購需求

穩定預期方面，在疫情防控采取封閉管理措施情況下，要迅速公佈保供網點貨源、地址、聯系方式等信息，滿足居民在突發事件情況下生活必需品采購需求；強化崗位責任製，落實24小時值班和領導帶班製度，確保通信聯絡暢通。

官媒發文消憂慮

通知發佈後，在互聯網上引發熱議。國務院主辦的《經濟日報》今日在其微信公眾號發佈評論文章指，不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品。

網民們猜測這則消息傳遞的信號，有人猜是不是物價要漲；有人認為是在鼓勵消費；還有人猜測是否近期疫情嚴重，要限製流通；甚至有民眾認為，這是要準備應對即將到來的對臺軍事鬥爭可能帶來的實時物資短缺。

文章指，其實，網友的密切關註可以理解，但如果因此過度腦補，累積焦慮，完全沒有必要。通知的本意就是怕疫情散點突發讓人們措手不及，大家想象力不要太豐富。

事實上，通知中的「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要」這句話，主要是針對疫情防控，部分小區臨時封控，可能造成生活不便。從長期看，也是倡導居民提高應急管理意識，增加必要家庭應急商品儲備，作為國家應急體系的必要補充。

文章表示，對照現實生活，由於現代生活的便捷性，讓無儲備家庭成為常態。不過，這段時間疫情散發，大家多少為此做些準備，自是情理之中。畢竟，一些小區封控以後，很多人發現家裏米和菜都沒有，快遞也不讓進，完全靠社區工作人員緊急救助，給大家造成的壓力山大。如果家中稍有儲備，緩上一兩天，也是與人方便與己方便，何樂而不為呢？

責任編輯：李冰琪

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