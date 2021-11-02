黑色系全線跌停 發改委：煤炭保供穩價工作取得階段性成效

週二（2日），國內商品期貨開盤多數下跌。鐵礦石期貨主力合約跌停，跌幅9.95%，跌破600元（人民幣，下同）/噸關口，為2020年5月來首次。國家發改委上週日（10月31日）發佈消息，10月中下旬以來，全國煤炭產量明顯增加。煤炭價格快速下降，一周內下跌近千元。全國統調電廠存煤水平快速提升，當前電廠存煤可以用19天。煤炭保供穩價工作取得階段性成效，全國煤炭供需形勢明顯好轉。

自10月19日煤炭期貨高位調整以來，大宗商品價格便進入「跌多漲少」模式，動力煤主力合約價格更是顯著下挫。 過去10個交易日中，動力煤曾7個交易日觸摸跌停板，其中5個交易日封於跌停板收盤。近期，動力煤主力合約價格從最高1982.0元/噸回落，最低901.6元/噸，跌幅54.5%。 今天開盤，動力煤又繼續跌超4%，目前跌幅擴大至6.27%，報價884元/噸，再次刷新價格新低。 從基本面來看，供應逐步增加，電廠庫存快速上升，煤炭期現價格均出現下跌趨勢。

根據發改委消息，10月中下旬以來，全國煤炭日均產量連續多天保持在1150萬噸以上，比9月底增加近110萬噸，最高達到1172萬噸，創近年來日產量峰值。煤炭期貨、現貨價格快速下降。動力煤主力合約連續8天下跌，累計跌幅50.9%。港口5500大卡動力煤平倉價已經下降到每噸1500元以下，坑口5500大卡動力煤價格下降到每噸1200元以下，一周內下跌接近千元。

隨著供需形勢逐步好轉，全國統調電廠存煤水平快速提升。 10月5日以來，全國統調電廠供煤已經連續25天大於耗煤。存煤水平達到1.06億噸，比9月底增加超過2800萬噸，可以用19天。其中，東北三省電廠存煤超過1270萬噸，比9月底提升近1倍，可用天數提升到32天。按近期供煤水平測算，電廠存煤預計3天內可以超過1.1億噸，可用天數達到20天。對比以往，這個數字意味著電廠存煤已經處於較高水平。

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責任編輯：袁瑋婧

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