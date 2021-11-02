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深圳前海管理局校招啟動 首設面向港澳人士職位

社會熱點 13:31 2021/11/02

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深圳市前海管理局2022屆校園招聘周一（1日）正式啟動。前海管理局將攜手3家全資下屬公司延攬香港聯絡、宣傳策劃、經貿規則研究、發展規劃、金融創新、貿易促進等各類英才，並首次特設面向港澳人士職位，包括香港聯絡部門、經貿規則研究部門、專業服務業促進部門和金融政策創新部門。

前海管理局招聘信息顯示， 香港聯絡部門將負責推動前海與香港特區政府部門、法定機構以及社會各界的交流聯絡，參與策劃及籌備有關重要活動；經貿規則研究部門，主要學習借鑒國內外自貿區國際經貿先進經驗，跟蹤研究國際經貿規則和協定、經貿規則動向，推動前海制度創新工作。

專業服務業促進部門的職責是擬定文化創意、會展產業發展的規劃、項目引進、交流合作、專業人才引進、企業服務等工作；金融政策創新崗則是負責金融業發展趨勢、深港金融規則銜接和機制對接等前瞻性研究，擬定金融產業規劃，協調推動重大金融項目落地等工作。

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前海管理局將在北京大學、中國人民大學、清華大學、同濟大學、復旦大學、上海交通大學、中山大學、華南理工大學、哈爾濱工業大學（深圳）、南方科技大學、香港中文大學（深圳）、南京大學、東南大學、浙江大學等14所高校，開展校園招聘宣講活動。

本次校招按照網申、初步篩選、考試、體檢、確定錄用人選、簽訂就業協議等程序進行。申請人需在今年9月至明年7月期間畢業，取得全日制碩士研究生及以上學歷。

考試內容包括筆試與面試，筆試統一採取線上考試；面試則為現場面試，統一在深圳舉行。申請人如因疫情無法參加現場面試，前海管理局將視情況安排以視像形式進行。對前赴深圳參加面試的市外人員，前海管理局將發放差旅補貼，省內人員每人補貼1000元（人民幣，下同，約1,200港元），省外人員每人補貼2000元（約2,400港元）。

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前海管理局將為人才提供富有競爭力的薪酬待遇，並購買「六險二金」（養老保險、醫療保險、失業保險、生育保險、工傷保險、補充商業醫療保險、住房公積金、企業年金）。入職後，符合條件的人員可以按程序「秒批」落戶深圳、申請前海人才住房；選擇落戶深圳的博士研究生學歷人員，還可以按深圳市有關規定申請10萬元（約12萬港元）生活補貼。

責任編輯：易燕丹

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