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不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘

國情動向 14:10 2021/11/02

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近日，寧夏吳忠青銅峽市一男子李某因對小區疫情管控不滿，在330餘人的微信群中發布了一張「狗頭表情包」，被認定侮辱警察構成尋釁滋事，予以行政拘留9日的處罰。

早前，青銅峽市公安局發文稱，2021年10月30日18時許，城關派出所民警接到群眾舉報，有人在微信群裡面發送侮辱人民警察的信息。獲此信息後，城關派出所迅速組織警力進行調查。

文章稱，經查：違法嫌疑人李某因對小區疫情管控不滿，在330餘人的微信群裡配發了一張侮辱人民警察的照片，公然對警察的形象進行侮辱。民警依法將李某傳喚至派出所，經訊問，其對在微信群裡侮辱人民警察的違法事實供認不諱。 李某的行為已構成尋釁滋事，根據《中華人民共和國治安管理處罰法》規定，青銅峽市公安局依法對李某予以行政拘留九日的處罰。

該文在網上激起熱議，不少網民質疑是否執法過度，認為只是一個表情包而已，「拘留所是不是該擴充了？」

目前，該文章已被刪除。

澎湃新聞今日（2日）指，從吳忠市相關部門獲悉，已關注到網絡輿情，公安和宣傳部門已經介入處理，有工作人員在負責該事件，具體情況暫不便透露。

根據網傳聊天記錄，該男子在群聊中表示，「當個志願者啥都能幹了」、「6點就起來，可以出門了，吃著免費的大餐」，疑似質疑社區管控防疫的工作人員。隨後，該男子發布了一張狗頭表情包。

澎湃新聞引述上海大邦律師事務所律師丁金坤表示，在這種案件中，發帖人的意圖是戲謔還是侮辱，需要看整體環境來認定。丁指，「疫情期間，防疫人員很辛苦，此類表情包還是不發為宜。」他表示，還需要規範尋釁滋事的定義，讓法律有可預見性，避免執法任性。

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責任編輯：袁瑋婧

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