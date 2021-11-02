【內地疫情】市民被進京管控措施「誤傷」 北京市政府致歉

內地疫情多點散發，北京市升級進京管控，有市民反映被限制進京管控措施「誤傷」，影響行程安排。北京市政府致歉，並指收到申訴信息後會立即啟動申訴復核機制，開展數據核查核驗。

核驗後無異常 可解除進京購票限制

為確保首都防疫安全，首都聯防聯控協調機制對「四類人員」、國內其他口岸入境未滿21天人員（澳門方向除外）、有1例及以上本土新冠病毒感染者所在縣及14日內該縣域旅居史人員、滯留該縣待返京人員、國內目前病例同時空軌跡關聯人員等實行限制購買進京機（車）票、「北京健康寶」不賦「綠碼」等措施，嚴格管控涉疫風險人員進返京。

近日，由於人機不符、數據誤差等原因，部分市民反映被限制進京管控措施「誤傷」，影響行程安排。

北京市政府表示，收到市民申訴信息後，有關部門會立即啟動申訴複核機制，逐人開展數據核查核驗。經核驗確無異常的，會及時調整賦碼狀態、解除進京購票限制；存在異常情況的，將於48小時內向申訴人反饋結果。

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針對14天內曾到訪有1例及以上本土新冠病毒感染者的縣所屬地級市其他縣人員，按照進京需持48小時內核酸檢測陰性證明相關要求，「北京健康寶」自動比對核酸檢測記錄。有符合要求核酸檢測陰性記錄的，行程核驗通過後將直接調整為「綠碼」；否則將「彈窗」提示，按照政策要求須盡快完成核酸檢測。

針對雖未出京，但因曾途經京內涉疫地區導致「北京健康寶」顯示「彈窗」的，需立即向所在社區、單位或入住酒店報告，並按照首都防疫管理規定，分類落實管控措施，相應調整賦碼狀態。

針對申請入住酒店的「北京健康寶」顯示「彈窗」人員，由酒店安排到臨時安置客房進行涉疫風險核查，暫不得離開。經核查確屬「誤傷」的，由屬地相關部門安排進行核酸檢測，檢測結果陰性且簽訂誠信承諾書後，可調整為「綠碼」，正常入住酒店；有限制進京情形的，由屬地相關部門閉環轉運至集中隔離觀察點補足隔離觀察時長，對其賦「紅碼」。對已入住酒店旅客，每次進入酒店時也要逐人、逐次掃碼驗碼，如入住期間出現「彈窗」，第一時間按上述處置程序進行處理。

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責任編輯：尹航

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