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因應營商和司法環境 雅虎停止在內地提供產品及服務（第二版）

國情動向 22:34 2021/11/02

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雅虎宣布，11月1日起，停止在內地提供產品及服務，全球其他地方的服務不受影響。外電引述公司發言人指，是考慮到在內地具挑戰的營商和司法環境。

此外，Yahoo旗下科技媒體Engadget宣布，11月1日起關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」。 目前用戶若訪問Engadget 中國版首頁，將會被引導至繁體中文的 Engadget中文版站點。

路透社引述雅虎發言人指，是考慮到在內地具挑戰的營商和司法環境，但強調公司會繼續維護用戶的權益，保持自由及開放網絡，又感謝用戶的支持。

資料顯示，雅虎是曾經的全球第一門戶搜索網站，業務遍及24個國家和地區，為全球超過5億的獨立用戶提供多元化的網絡服務。

中國雅虎網站於1999年9月開通，並於2005年8月由阿里巴巴集團全資收購。

2013年，中國雅虎郵箱、資訊、社區宣布停止服務，原有團隊將專注於阿里巴巴集團公益事業的傳播。中國雅虎的業務僅剩郵箱和門戶資訊，員工總數不到200人。於2015年，雅虎公司關閉北京全球研發中心。

除了雅虎，微軟旗下職場社交公司LinkedIn上月也宣布，因應公司在中國面對更具挑戰的營運環境，加上中方要求遵守更多規定，決定關閉中國區版本「領英中國」。

責任編輯：袁瑋婧

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