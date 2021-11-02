進入中國22年 雅虎宣佈停止在內地產品及服務

據雅虎中國官網公告，11月1日起，用戶無法從中國大陸使用Yahoo的產品與服務，但不影響Yahoo在全球其他地方的產品及服務。此外Yahoo旗下科技媒體Engadget宣布，11月1日起關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」。

資料顯示，雅虎是曾經的全球第一門戶搜索網站，業務遍及24個國家和地區，為全球超過5億的獨立用戶提供多元化的網絡服務。

據內媒《鋅財經》，1998年前後，雅虎試水中國市場。最初通過與國富通合作，後者負責雅虎中英文廣告業務在內地的獨家代理。1999年9月，中國雅虎網站開通， 成立分部後，雅虎中國一切均仿照雅虎來：從新聞頻道、郵箱到聊天室等等，幾乎美國雅虎的漢化。而在做內容上，雅虎更多依賴人工編輯；對比之下，當時新浪、搜狐大多選擇“填鴨式”的複制粘貼大面積曝光各路新聞。顯然，後者的做法更能獲得中國網民的喜好。 第一步並沒有激起水花的雅虎開始調整策略。雅虎試圖以收購中國公司的方式來打開市場，畢竟團隊內部「漢化」，才真正可能懂得中國市場需要什麼。

2005年8月，中國雅虎由阿里巴巴集團全資收購。中國雅虎當時的定位是明晰的：一個具備搜索功能的門戶網站，集搜索、社區、郵箱、電子商務等於一身的門戶網站。但隨之而來的是，中國雅虎並沒有獨立而長遠的戰略方針。

2013年，中國雅虎郵箱、資訊、社區宣布停止服務，原有團隊將專注於阿里巴巴集團公益事業的傳播。此時，中國雅虎的業務僅剩郵箱和門戶資訊，員工總數不到200人。

2015年，雅虎公司關閉北京全球研發中心。

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責任編輯：袁瑋婧