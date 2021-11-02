李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策

國務院總理李克強表示，當前經濟面臨新的下行壓力，要針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶的困難，制定新的組合式減稅降費政策，繼續引導金融機構向實體經濟合理讓利，採取措施提振工業經濟運行。

李克強考察國家市場監管總局並主持召開發展壯大市場主體工作座談會稱，要持續優化營商環境，深化放管服改革，破除制約市場主體發展的不合理限制，對各類所有制企業一視同仁。從地方和行業看，市場主體愈多愈活躍，那裏的經濟就發展好，要促進更多市場主體生得下、長得大、活得好，而1億多市場主體是穩住經濟基本盤的底氣韌性所在。

市場監管總局最新數據顯示，全國市場主體突破1.5億戶，其中個體工商戶突破1億戶。

李克強指出，要健全市場監管成效機制，反對壟斷和不正當競爭。打擊囤積居奇、哄抬價格等，維護公平公正市場秩序。還要強化知識產權保護。

韓正：繼續抓好電煤保供穩價

此外，國務院副總理韓正表示，要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續抓好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用，要盡快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組實現常態化運行。

他稱，政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電聯動的市場化價格形成機制，鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財稅等政策支持，幫助企業緩解階段性困難。

同時，要完善能源進出口和儲備管理，高度關注國際能源價格變化，更好引導和穩定市場預期。煤電油氣運保障機制要加大工作力度，及時應對新情況新問題。

責任編輯：蒯宇澄

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