【中美角力】拜登稱不擔心美中爆武裝衝突 強調「是競爭」

美國總統拜登2日表示，他不擔心與中國發生武裝衝突的可能性，並補充說他已向中方明確表示，中美是「競爭」，而不一定是「衝突」。

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據美國有線電視新聞網（CNN）報道，拜登在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）閉幕新聞發布會上作出上述表示。他說，「我是否擔心與中國發生武裝衝突或意外？不，我不擔心。」

報道稱，拜登說他將繼續表明，「這是競爭。不一定是衝突。」

「沒有必要發生衝突。所以我並不是不願意公開說，但我也向中方表示，我們希望他們遵守規則。」拜登聲稱。他還說，在包括國際海域在內的幾個問題上，美方不會改變立場。

拜登也指，「我不希望，也不期望發生『肢體衝突』，但你們知道，正如你們以前聽我說過，我父親有句話說，『唯一比意料之中的衝突更糟糕的，是意料之外的衝突。』」。

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此外，拜登還提到中國國家主席習近平未親自出席COP26領袖高峰會是「巨大錯誤」，又指俄羅斯總統普京的情況亦一樣，形容兩人將失去對全球的影響力。

對中美關係，中國外交部發言人趙立堅曾表示，美方有關言論仍在重談所謂「競爭、合作、對抗」的老調，其實質是打著競爭旗號對中國進行遏制打壓的「障眼法」，根子是美國頑固將中國視為戰略競爭對手的這一錯誤認知。

趙立堅說，美方不斷污蔑抹黑中國不是「競爭」，搞脫鉤斷供、借口國家安全打壓中國企業不是「競爭」，在中國周邊不斷強化軍力部署、組建各種反華「小圈子」更不是「競爭」。美方應摒棄冷戰零和思維，正確看待中國和中國發展，深刻認識中美關系互利共贏的本質，采取理性務實的對華政策。

責任編輯：尹航

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