【中美角力】拜登稱不擔心美中爆武裝衝突 強調「是競爭」（第二版）

美國總統拜登2日表示，他不擔心與中國發生武裝衝突的可能性，並補充說他已向中方明確表示，中美是「競爭」，而不一定是「衝突」。此外，拜登稱中國國家主席習近平未出席峰會是「巨大錯誤」，將失去對全球的影響力。中國駐聯合國代表張軍表示，美國轉移視線諉過於人。

（第二版新增中國駐聯合國代表張軍言論）

京：美國打著競爭旗號遏制中國

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，拜登在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）閉幕新聞發布會上作出上述表示。他說，「我是否擔心與中國發生武裝衝突或意外？不，我不擔心。」

報道稱，拜登說他將繼續表明，「這是競爭。不一定是衝突。」

「沒有必要發生衝突。所以我並不是不願意公開說，但我也向中方表示，我們希望他們遵守規則。」拜登聲稱。他還說，在包括國際海域在內的幾個問題上，美方不會改變立場。

拜登也指，「我不希望，也不期望發生『肢體衝突』，但你們知道，正如你們以前聽我說過，我父親有句話說，『唯一比意料之中的衝突更糟糕的，是意料之外的衝突。』」。

在北京，外交部曾表示，美方有關言論仍在重談所謂「競爭、合作、對抗」的老調，其實質是打著競爭旗號對中國進行遏制打壓的「障眼法」，根子是美國頑固將中國視為戰略競爭對手的這一錯誤認知。

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此外，拜登還提到中國國家主席習近平未親自出席COP26領袖高峰會是「巨大錯誤」，又指俄羅斯總統普京的情況亦一樣，形容兩人將失去對全球的影響力。

習近平自新冠疫情爆發後未有離開中國，他稍早前向峰會發表書面致辭，指中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展。普京則以視像發表致辭稱，會採取有力措施保護林木。

中國駐聯合國代表張軍周三在推特上發文稱，中方一直用行動支持應對氣候變化努力，而不是空洞的囗號。中國從未退出過巴黎協定。他稱，「反觀美國，氣候政策不斷反覆和倒退。美國政府必須切實履行責仼，拿出具體的減排政策措施，而不是試圖轉移視線、諉過於人。」

責任編輯：尹航

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