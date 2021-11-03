  • 27°C
香港時間 : 20211103日 (三) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】拜登稱不擔心美中爆武裝衝突 強調「是競爭」（第二版）

國情動向 12:54 2021/11/03

分享：

美國總統拜登2日表示，他不擔心與中國發生武裝衝突的可能性，並補充說他已向中方明確表示，中美是「競爭」，而不一定是「衝突」。此外，拜登稱中國國家主席習近平未出席峰會是「巨大錯誤」，將失去對全球的影響力。中國駐聯合國代表張軍表示，美國轉移視線諉過於人。

（第二版新增中國駐聯合國代表張軍言論）

京：美國打著競爭旗號遏制中國

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，拜登在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會（COP26）閉幕新聞發布會上作出上述表示。他說，「我是否擔心與中國發生武裝衝突或意外？不，我不擔心。」

報道稱，拜登說他將繼續表明，「這是競爭。不一定是衝突。」

「沒有必要發生衝突。所以我並不是不願意公開說，但我也向中方表示，我們希望他們遵守規則。」拜登聲稱。他還說，在包括國際海域在內的幾個問題上，美方不會改變立場。

拜登也指，「我不希望，也不期望發生『肢體衝突』，但你們知道，正如你們以前聽我說過，我父親有句話說，『唯一比意料之中的衝突更糟糕的，是意料之外的衝突。』」。

在北京，外交部曾表示，美方有關言論仍在重談所謂「競爭、合作、對抗」的老調，其實質是打著競爭旗號對中國進行遏制打壓的「障眼法」，根子是美國頑固將中國視為戰略競爭對手的這一錯誤認知。

習近平氣候峰會致辭：中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展

王毅晤布林肯 警告台灣問題可顛覆中美關係

台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制

此外，拜登還提到中國國家主席習近平未親自出席COP26領袖高峰會是「巨大錯誤」，又指俄羅斯總統普京的情況亦一樣，形容兩人將失去對全球的影響力。

習近平自新冠疫情爆發後未有離開中國，他稍早前向峰會發表書面致辭，指中國堅決遏制「兩高」項目盲目發展。普京則以視像發表致辭稱，會採取有力措施保護林木。

中國駐聯合國代表張軍周三在推特上發文稱，中方一直用行動支持應對氣候變化努力，而不是空洞的囗號。中國從未退出過巴黎協定。他稱，「反觀美國，氣候政策不斷反覆和倒退。美國政府必須切實履行責仼，拿出具體的減排政策措施，而不是試圖轉移視線、諉過於人。」

責任編輯：尹航

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

中國外交部 聯合國 習近平 中美關係 氣候暖化 拜登 外交 趙立堅

下一篇文章

【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】拜登稱不擔心美中爆武裝衝突 強調「是競爭」（第二版）
【中美角力】拜登稱不擔心美中爆武裝衝突 強調「是競爭」（第二版）
黑色系全線跌停 發改委：煤炭保供穩價工作取得階段性成效
黑色系全線跌停 發改委：煤炭保供穩價工作取得階段性成效
台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制
台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
因應營商和司法環境 雅虎停止在內地提供產品及服務（第二版）
因應營商和司法環境 雅虎停止在內地提供產品及服務（第二版）
不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘
不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款