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受國慶假期需求拉動 10月財新中國服務業PMI升至53.8 

經濟脈搏 10:47 2021/11/03

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受10月上、中旬疫情緩和影響，疊加國慶假期需求拉動，10月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得53.8，較9月回升0.4個百分點，為2021年8月來最高，但仍略低於長期均值54.1。此外，通脹壓力繼續顯現，用工成本和原材料價格上漲，帶動10月服務業投入價格指數升至三個月高位。

10月服務業供需同步恢復 外需亦改善

此前公布的10月財新中國製造業PMI錄得50.6，較9月回升0.6個百分點，重回擴張區間。兩大行業景氣度同時回升，拉動10月財新中國綜合PMI上升0.1個百分點至51.5。

這一走勢與國家統計局PMI相悖。國家統計局公布的10月製造業PMI較9月下降0.4個百分點至49.2，連續兩個月低於榮枯線，服務業商務活動指數錄得51.6，回落0.8個百分點；兩大行業同時走弱拖累綜合PMI回落0.9個百分點至50.8。

10月財新中國製造業PMI升至50.6 重返擴張區間

【中國PMI】10月官方製造業PMI續降至49.2 創去年2月以來新低

10月服務業供給、需求同步修復，生產指數和新訂單指數均錄得8月以來新高。受訪企業表示，經營活動擴張主要是由於新接業務增加、國內疫情改善。同時，外需改善尤為明顯。隨著各經濟體從疫情中復甦，海外客戶需求穩步改善，10月服務業新出口訂單量回升至擴張區間，增速為六個月來最高。

不過，服務業價格持續上升，通脹壓力繼續顯現。10月服務業投入價格連續16個月上漲，並較9月提速。被調查企業反映，人力成本和原材料價格上揚，推高服務業經營費用，導致企業成本端承壓。同時穩健的市場需求使得成本端壓力部分傳導至下游，服務業銷售價格指數錄得三個月來最高，且高於歷史均值。

在經營前景方面，有部分企業擔心成本上揚和供應鏈受阻會影響未來一年的經營。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月下旬至10月中旬，疫情對經濟的不利影響有所減弱，市場需求向好，供給略顯疲弱，製造業明顯弱於服務業。供給約束成為影響經濟運行的首要因素：原材料短缺，大宗商品價格保障，疊加電力供應不足，對製造業企業生產形成制約，破壞供應鏈穩定，對服務業企業亦有顯著影響。

王喆稱，通脹壓力繼續飆升，下游企業夾縫中生存壓力凸顯。政策方面既要採取有效措施對大宗商品保供穩價，更要對下游企業尤其是中小企業的生存狀況重點關注。此外，10月下旬開始，新一輪疫情波及多個省份，對經濟的不利影響獲將卷土重來，有效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。

李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策

黑色系全線跌停 發改委：煤炭保供穩價工作取得階段性成效

責任編輯：尹航

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