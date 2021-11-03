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【內地疫情】單日新增確診破百達109宗 黑龍江黑河51個小區實施硬封閉

社會熱點 11:28 2021/11/03

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內地新冠肺炎疫情未有平息的跡象，昨日新增109宗確診病例，其中93宗為本土確診個案，再創單日新高，而且是本輪疫情以來首次新增確診數破百。黑龍江省黑河市疫情形勢嚴峻，市內愛輝區對發現確診病例的51個小區實施「硬封閉」，並嚴控人員及車輛離開當地。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為黑龍江35宗、河北14宗、甘肅14宗、北京9宗、內蒙古6宗，重慶及青海各4宗，江西、雲南及寧夏各2宗，四川1宗。本輪疫情至今累計631宗本土病例。

黑龍江新增病例全部來自黑河市愛輝區，均為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現；黑龍江省現時累計144宗本土確診病例。

不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘

【內地疫情】市民被進京管控措施「誤傷」 北京市政府致歉

為阻斷城區疫情蔓延，疫情重災區之一的愛輝區落實最嚴管控措施。目前已將確診病例居住的51個小區實施硬封閉，建立網格化管理，形成閉環管理。為保障居民正常生活需求，當局提供「代送、代購、代辦」服務，又從周邊縣市抽調800多名醫務人員協助開展核酸採樣檢測。自10月27日以來，當地已進行6次全民核酸檢測。

同時，愛輝區所有隔離賓館全部進行「三區兩通道」硬隔離改造，由管控隊伍進駐，採取24小時全封閉管理；居家隔離方面，對居家隔離人員所在單元門、家門張貼封條或安裝門磁。

愛輝區已進入應急狀態，當地自上月27日起，啟動「四門落鎖」機制，對8個進出城區道路設置交通卡口，嚴控人員及車輛離開當地，防止疫情外溢。

責任編輯：易燕丹

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