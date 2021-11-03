文旅部：今年前三季國內旅遊收入恢復至2019年同期54.4%

今年前三季度，國內旅遊總人次26.89億，比上年同期增長39.1%，恢復到2019年同期的58.5%；旅遊收入2.37萬億元（人民幣，下同），比上年同期增長63.5%，恢復到2019年同期的54.4%。

內地文化和旅遊部公布，根據國內旅遊抽樣調查結果，2021年前三季度，國內旅遊總人次26.89億，比上年同期增長39.1%，恢復到2019年同期的58.5%。其中，城鎮居民19.34億人次，增長38.2%；農村居民7.55億人次，增長41.4%。分季度看，一季度國內旅遊人次10.24億，按年增長247.1%；二季度國內旅遊總人次8.47億，按年增長33.0%；三季度國內旅遊總人次8.18億，按年下降18.3%。

國內旅遊收入（旅遊總消費）2.37萬億元，比上年同期增長63.5%，恢復到2019年同期的54.4%。其中，城鎮居民旅遊消費1.91萬億元，增長62.6%；農村居民旅遊消費0.45萬億元，增長67.0%。

人均每次旅遊消費879.68元，比上年同期增長17.5%。其中，城鎮居民人均每次旅遊消費990.17元，增長17.7%；農村居民人均每次旅遊消費596.66元，增長18.1%。

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責任編輯：尹航

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