【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定

據工信部網站今日（3日）消息，工信部針對美撤銷中國電信214牌照事項發布聲明指，堅決反對美方此項決定，敦促美撤回決定。

聲明表示，美國聯邦通信委員會（FCC）於10月26日，以國家安全考慮為由，投票決定吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中方對此堅決反對。

中國電信美洲子公司已在美運營近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內客戶提供優質的服務。此次美方在未列出我企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

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近年來，美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁製裁中國企業。這是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。我們敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續采取必要措施，維護中國企業的正當權益。

中國電信：美國FCC的決定缺乏正當理據

據中國日報報道，中國電信股份有限公司表示，中國電信在中國及包括美國在內的相關國家和地區一直堅持合規運營，嚴格遵守當地法律。FCC的決定缺乏正當理據，損害了中國電信美洲公司的正當權益。將與中國電信美洲公司保持聯系，關註事態發展，溝通相關業務所受的影響及解決方案。

早前，美國聯邦通信委員會（FCC）宣布要求中國電信在60天內停止美國法律授權的一切國內外電信服務。

FCC稱，終止中國電信在美服務是為促進美國國家安全，以保護美國的電信基礎設施免受潛在的安全威脅。FCC稱，中國電信美洲公司(China Telecom Americas)是中國國有企業在美國的子公司，可能受到中國政府的影響和控製。

責任編輯：李冰琪

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