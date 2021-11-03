  • 27°C
香港時間 : 20211103日 (三) 12:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美科技戰】工信部：敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定

國情動向 12:03 2021/11/03

分享：

據工信部網站今日（3日）消息，工信部針對美撤銷中國電信214牌照事項發布聲明指，堅決反對美方此項決定，敦促美撤回決定。

聲明表示，美國聯邦通信委員會（FCC）於10月26日，以國家安全考慮為由，投票決定吊銷中國電信美洲子公司在美國的214牌照，中方對此堅決反對。

中國電信美洲子公司已在美運營近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內客戶提供優質的服務。此次美方在未列出我企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其214牌照，不符合美國市場化國家的形象，也損害了包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

【中美科技戰】TikTok高層美參院作證：沒與中國政府分享信息

【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可

近年來，美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁製裁中國企業。這是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。我們敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續采取必要措施，維護中國企業的正當權益。

中國電信：美國FCC的決定缺乏正當理據

據中國日報報道，中國電信股份有限公司表示，中國電信在中國及包括美國在內的相關國家和地區一直堅持合規運營，嚴格遵守當地法律。FCC的決定缺乏正當理據，損害了中國電信美洲公司的正當權益。將與中國電信美洲公司保持聯系，關註事態發展，溝通相關業務所受的影響及解決方案。

早前，美國聯邦通信委員會（FCC）宣布要求中國電信在60天內停止美國法律授權的一切國內外電信服務。

FCC稱，終止中國電信在美服務是為促進美國國家安全，以保護美國的電信基礎設施免受潛在的安全威脅。FCC稱，中國電信美洲公司(China Telecom Americas)是中國國有企業在美國的子公司，可能受到中國政府的影響和控製。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
2021/09/22
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
中美科技戰 美國在這領域已先輸一仗？
2021/10/11
中美科技戰 美國在這領域已先輸一仗？
【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
2021/10/12
【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可
2021/10/22
【中美科技戰】美國向華為、中芯供應商 發逾千億美元出口許可
【中美科技戰】TikTok高層美參院作證：沒與中國政府分享信息
2021/10/27
【中美科技戰】TikTok高層美參院作證：沒與中國政府分享信息

你可能感興趣

美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
13:36 2021/09/22
美歐應對中國科技聯盟脫軌？月底首次會議或開不成
中美科技戰 美國在這領域已先輸一仗？
16:31 2021/10/11
中美科技戰 美國在這領域已先輸一仗？
【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
17:34 2021/10/12
【科技戰】從華為分拆後 榮耀與Google恢復合作
中華人民共和國工業和信息化部 經濟 科技戰 政治 美國 中國

下一篇文章

【中美角力】拜登稱不擔心美中爆武裝衝突 強調「是競爭」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘
不滿社區疫情管控 寧夏一男子表情包涉辱警被拘
【兩岸角力】台防長邱國正證實 陸戰隊在關島聯訓
【兩岸角力】台防長邱國正證實 陸戰隊在關島聯訓
華裔科學家揭美種族歧視 外交部：迫害華裔是美社會頑疾毒瘤
華裔科學家揭美種族歧視 外交部：迫害華裔是美社會頑疾毒瘤
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
美媒：中國太空站像Apple商店 令美俄國際太空站羞愧
因應營商和司法環境 雅虎停止在內地提供產品及服務（第二版）
因應營商和司法環境 雅虎停止在內地提供產品及服務（第二版）
台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制
台媒曝明年春節將有第三批美軍赴台 形成常駐協訓編制
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款