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國鐵10月電煤運量按年增25% 央媒：中國不可能重新大上煤電

社會熱點 14:54 2021/11/03

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內地早前因煤炭緊缺、煤價飛漲等原因，20多個省份電力供應緊張。為保障民眾今冬明春的發電供暖需求，國家鐵路集團落實保供行動，10月份電煤發送量按年增長25%。個別西方人士擔心中國將重新大規模發展煤電，難以按時完成碳達峰、碳中和目標。 隸屬國務院的內地《經濟日報》刊文稱，中國不可能重新大上煤電，並對如期實現減排目標，理應充滿信心。

據《澎湃新聞》報導，國鐵集團10月份發送電煤1.22億噸，按年增長25%，按月增長21%。至10月底，全國363家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數達到19.1天，較9月末增加5.1天。

至於電力吃緊的東北地區，國鐵集團指，截至10月底，東北地區78家鐵路直供電廠存煤可耗天數達到20天，較9月底增加6天。日前，秦皇島港存煤量已到500萬噸以上。

黑色系全線跌停 發改委：煤炭保供穩價工作取得階段性成效

發改委稱煤炭價格有回調空間 動力煤期貨跌破千元大關

內地一系列增加煤炭運力、促進潛力煤礦盡快釋放產能等保供措施，令西方質疑中國的減排力度或未如預期。內地《經濟日報》在頭版以「中國不可能重新大上煤電」為題刊文，指對於中國重新大規模發展煤電，難以按時完成碳達峰、碳中和目標的擔憂，實屬多慮。

煤炭供給不足與能源結構改革有關

文章稱，逐步降低煤炭使用是全球大勢所趨，中國也不例外。當前中國煤炭緊缺除需求增加外，更主要的原因是供給不足。其背後的原因，和中國近年來著力降低煤炭在能源結構中的佔比有關。

在2016年開始的供給側結構性改革中，中國累計退出煤炭產能10億噸，淘汰和關閉大量煤礦。中國煤電裝機佔總發電裝機比重，已經從2012年的65.7%降至2020年的49.1%，實現佔比低於一半的歷史性跨越。中國水電、風電、光伏發電累計裝機容量均居世界首位。

8天連發15文遏制煤價 發改委：擬建立煤炭市場價格形成機制

發改委研究煤企抬價牟暴利標準 「煤炭三兄弟」一再跌停

文章指出，這次煤炭緊缺提醒，發展是解決一切問題的前提和基礎，要在保障能源穩定安全供給的同時，均衡有序推進低碳轉型，操之過急可能錯失發展良機。

中國經濟發展和降低碳排放是並行不悖、互相促進的，中國不可能重新大上煤電。當前的矛盾，是中國經濟轉型升級、實現高質量發展進程中遇到的挑戰之一。這個過程雖有陣痛，但唯有下決心直面問題、解決困難，才能實現中國經濟的跨越式高質量發展。

文章最後強調，要完整準確全面貫徹新發展理念，就不能因噎廢食，不能遇到阻礙就走回頭路。對於中國如期實現碳達峰、碳中和目標，不能寄望一蹴而就，但理應充滿信心。

責任編輯：易燕丹

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