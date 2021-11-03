明起內地迎大降溫 東北地區降溫達16℃以上遇首輪強降雪

據中央氣象台預計，11月4日至7日，受寒潮影響，內地自西北向東南將有一次大風降溫天氣過程，部分地區有較強雨雪，東部海域有大風。此次寒潮天氣過程具有影響範圍廣、降溫幅度大、風力強等特點。

大部地區降溫劇烈，風力強：4日至7日，大部地區氣溫將先後下降8℃～10℃，西北、華北、東北地區南部等地部分地區降幅可達12至14℃，局地降16℃以上。

▲ 明起內地大部地區大降溫

寒潮影響進程預報：4日至5日，主要影響新疆和西北地區中西部；6日，東移南下影響西北地區東部、華北、東北、華中和西南地區北部；7日，影響華東、華南、西南地區南部等地。7日早晨，最低氣溫0℃線位於河北中部、山西南部至陜西南部一帶，北京平原地區最低氣溫可降至-4℃左右。

東北地區未來幾日將迎首輪雨夾雪

雨雪預報：5日至8日，中東部大部地區將先後有降水過程，其中西北地區東部、內蒙古、華北西部和北部、東北地區等地將有雨夾雪或雨轉雪，內蒙古東部、華北東北部和東北地區的部分地區有大到暴雪。華北平原及其以南地區以降雨為主。

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內地22省份將現「斷崖式」降溫 部分地區降幅超12℃

氣象專家提醒，公眾需關註氣溫變化，及時增加衣物，謹防感冒。此外，西北地區、內蒙古、華北、東北地區等地將有雨夾雪或雨轉雪，需關註雨雪天氣可能導致的道路濕滑、積雪結冰等對交通出行的不利影響，合理安排出行時間。

▲ 寒潮來襲

責任編輯：李冰琪

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