拜登指責中國不努力抗氣候變化 外交部回應細數中方行動

美國總統拜登日前在聯合國氣候變化大會（COP26）上，指責中國在氣候變化問題上不努力。中國外交部發言人汪文斌回應指，應對氣候變化需要的是切實行動，而不是空洞的語言，並細數中方行動。

汪文斌表示，中國應對氣候變化的行動是實實在在的，就在拜登總統發表相關言論的一天之內，中國又新增造林面積約9800公頃，新增光伏裝機約9萬千瓦，並正在開工建設一批總規模近3000萬千瓦的大型風電光伏項目。

汪文斌說，以實則治，行勝於言，中美曾共同努力促成《巴黎協定》，卻因為美國曾經放棄，影響了全球氣候治理和協定的全面有效實施。對於美國的回歸，中方也以建設性的姿態和國際社會一道表示了歡迎。中方希望美方切實承擔起應盡的責任，盡快提出並認真執行具體的減排政策措施，兌現出資承諾，不要再朝令夕改。

拜登早前為特朗普政府退出《巴黎協定》向世界致歉，稱這份決定讓美國在達成氣候目標上落後了，他同時呼籲各方要對氣候變化採取有力行動，並請求其他主要經濟體完成各自的部分。

汪文斌表示，美國作為最大的溫室氣體累積排放國，應當正視自身的歷史責任，保持政策的連貫性，展現更大的雄心和行動，率先承擔大幅減排義務，同時在資金、技術、能力建設等方面，切實幫助發展中國家提高應對氣候挑戰的能力。

他稱，口號代替不了行動，中方希望美方盡快出台有關2030年前溫室氣體排放量減半的具體實施方案和路線圖，並確保美國未來的氣候政策不再出現倒退和反复。

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責任編輯：蒯宇澄

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