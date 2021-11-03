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【內地疫情】鍾南山：不可能消滅病毒 但目前仍需爭取零感染

社會熱點 16:42 2021/11/03

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內地此輪疫情波及範圍廣，昨日單日新增93宗本土確診個案。中國工程院院士鍾南山預計，距峰值還有一段時間，一個月內基本可受控。他又指，不可能消滅病毒，但可以把病毒引起的感染危害縮到最小，目前仍需要爭取零感染。

2020年度國家科學技術獎勵大會今日在北京召開，鍾南山團隊獲2020年度國家科技進步獎創新團隊獎。鍾南山在會後受訪時表示，本輪疫情擴散的面積比較廣，涉及的省份比較多，估計（病例）還會再增加。現在估計距離疫情的峰值還有一段時間，但不會太長。現在算起來一個月基本應該可以考慮能夠控制。

他指出，中國防得再好，也不可能沒有感染。「你不可能消滅病毒，但是我們可以把病毒引起的感染危害縮到最小，所以爭取零感染在目前這個情況下還是需要的。等病死率明顯降低、全民充分打了疫苗、且社區的防護、個人的防護都形成習慣後，逐漸形成常態。」

鍾南山還說，新冠病毒現在的傳染性比較強，死亡率目前看起來沒有增加，但在重症人、老人中還是要非常注意，因為很多老人沒有接種疫苗。鍾南山表示，他希望在年底至少有80%以上全民接種全程的疫苗，而且要特別關注老人。在可能的情況下，加注第三劑是非常有效的。

同日，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏也表示，隨著疫苗兩次接種後，越來越多的國家都會開始接種第三針。現在第三針的接種成為非常好的全球性的選擇，但是完成第三針的接種還需要一段時間。

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責任編輯：尹航

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