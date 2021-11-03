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【內地疫情】多城民眾瘋搶米麵油 有人一次購入600斤米 （第二版）

社會熱點 17:12 2021/11/03

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商務部周一（1日）發布《關於保障今冬明春民眾生活必需品供應的工作通知》，鼓勵市民按需儲備，以滿足日常生活和應對突發情況。通知引發廣泛關注，江蘇啟東和常州、安徽蚌埠等多個城市相繼出現搶購潮，有市民一次購入600斤大米；有超市數百架手推車不夠用，排隊2小時才能結帳。各地商務部門工作人員呼籲市民理性購物，不用過份緊張，無需盲目囤貨，造成不必要的浪費。

*新增多城搶米囤油情況

啟東：有人一次購入600斤米

據《極目新聞》報導，江蘇啟東多個超市都出現搶購物資的情況，收銀處大排長龍。有超市員工指，「目前貨架上米面等商品已所剩不多，並且線上下單也較為火熱，超市都來不及補貨。」

啟東市商務局一名工作人員表示，近兩日，該市確實存在部分市民不理性囤積物資的情況，有個別市民甚至一次性購買600斤大米。當局已巡查多個超市倉庫，整體來看，目前米面油等物資充足。呼籲廣大市民不要盲目囤貨，造成不必要的浪費。

常州：超市數百架手推車不夠用

網絡流傳的圖片顯示，江蘇常州市天寧區一間大型超市內擠滿市民，有市民的手推車內堆滿麵條、蔬菜及食用油。另有照片拍攝到，大批等待結帳的市民已排起長龍。

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有超市工作人員表示，大批搶購生活物資的市民，一大早就湧進超市，最高峰時排隊結帳要等待近2小時。最多顧客選購米、麵和油，除上述3類商品外，其他貨品均供應充足。目前，該超市已停止接受網上訂單。因自今日凌晨起，就不斷有市民網上下單購物，訂單已經排到周四（4日）。

天寧區內另一家大型超市的工作人員也表示，從早上忙到中午，甚至連午餐也可能沒時間吃。不過，中午的情況要較早上緩和，排隊在1個小時以內。鐘樓區一家大型超市工作人員則透露，超市幾百個推車都不夠用，建議市民今日不要再前往超市，並強調店鋪供貨量充足，無需集中一日搶購。

商務部鼓勵家庭儲備必需品 中央媒體：勿過度解讀（第二版）

【內地疫情】鍾南山：不可能消滅病毒 但目前仍需爭取零感染

常州市商務局市場運行和消費促進處工作人員表示，之所以出現上述情況，主要基於兩個原因，一是受外界過度解讀商務部印發通知的影響；另一重要因素是，常州市報告新增3宗本土新冠肺炎確診病例。相關工作人員表示，經初步調查市內生活物資供應情況，各大商超、菜市場供應基本正常，呼籲市民理性購物，不必過於緊張。

蚌埠：客流像做促銷時一樣

在安徽蚌埠，同樣有大批民眾前往超市搶購，米麵等生活物資銷量急升。有超市職員指，客流量比平時多了不少，跟做促銷活動時一樣。「前來購物的人群大多是中老年人，我聽他們說，都是在網上看了要囤貨的消息趕過來的。」

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蚌埠市商務和外事局工作人員表示，他們還沒有接到關於群眾搶購生活物資的反饋，當前全市米面等物資供應充足，部分市民可能是受網上不實信息影響，出現盲目囤貨的行為。

鄭州重慶：米麵油銷量大增

搶米囤油的情況同樣出現在鄭州和重慶。鄭州有超市員工指，幾乎每個顧客都有購買米和油，甚至有人一次買兩桶。重慶的超市工作人員也指出，超市出現搶購潮，大米、糧油、豬肉和麵粉這幾種商品特別緊俏。有超市的大米基本售罄，麵粉也所剩不多，但超市的供貨沒有問題，賣空的商品會很快補貨。

責任編輯：易燕丹

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