【內地疫情】江蘇常州市民搶物資 超市幾百個推車不夠用

商務部周一（1日）發布《關於保障今冬明春民眾生活必需品供應的工作通知》，鼓勵市民按需儲備，以滿足日常生活和應對突發情況。通知引發廣泛關注，江蘇省常州市多間超市今日（3日）擠滿搶購物資的市民，數百架購物手推車都不夠用，高峰時更需輪候2小時才能結帳。當地商務部門工作人員呼籲市民理性購物，不用過份緊張。

網絡流傳的圖片顯示，常州市天寧區一間大型超市內擠滿市民，有市民的手推車內堆滿麵條、蔬菜及食用油。另有照片拍攝到，大批等待結帳的市民已排起長龍。

據《極目新聞》報導，有超市工作人員表示，大批搶購生活物資的市民，一大早就湧進超市，最高峰時排隊結帳要等待近2小時。最多顧客選購米、麵和油，除上述3類商品外，其他貨品均供應充足。目前，該超市已停止接受網上訂單。因自今日凌晨起，就不斷有市民網上下單購物，訂單已經排到周四（4日）。

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天寧區內另一家大型超市的工作人員也表示，從早上忙到中午，甚至連午餐也可能沒時間吃。不過，中午的情況要較早上緩和，排隊在1個小時以內。鐘樓區一家大型超市工作人員則透露，超市幾百個推車都不夠用，建議市民今日不要再前往超市，並強調店鋪供貨量充足，無需集中一日搶購。

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常州市商務局市場運行和消費促進處工作人員表示，之所以出現上述情況，主要基於兩個原因，一是受外界過度解讀商務部印發通知的影響；另一重要因素是，常州市報告新增3宗本土新冠肺炎確診病例。相關工作人員表示，經初步調查市內生活物資供應情況，各大商超、菜市場供應基本正常，呼籲市民理性購物，不必過於緊張。

責任編輯：易燕丹

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