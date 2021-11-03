  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克強：面對經濟下行 有效實施預調微調

經濟脈搏 21:21 2021/11/03

分享：

國務院總理李克強在國務院常務會議表示，面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。

會議指出，近期國務院對16個省份開展實地督查，下一步要抓好既定政策落實和督察發現問題整改，依法依規問責，增強工作針對性、有效性，保持經濟運行在合理區間。

一要幫助市場主體紓困，推動解決一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業賬款等問題。面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。

做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價

二要努力化解民生堵點痛點，把民生期盼放在心上，解決好有的地方拖欠義務教育教師工資和醫療、老舊小區改造等民生實事沒有辦好辦實問題。回應群眾關切，強化「菜籃子」市長負責制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作。採取有效措施保群眾溫暖過冬，保經濟平穩運行和就業穩定。

三要規範有效用好政府支出。杜絕面子工程，把財政資金用在支持市場主體和保障基本民生上。會議要求，力戒形式主義、官僚主義，反對不作為亂作為、庸政懶政等行為。推廣地方好的經驗做法，對需要幫助解決的問題研究拿出辦法。

會議還指出，穩定農業生產。保持糧食產量在1.3萬億斤以上，保障糧食等重要農產品供給，提升儲備和市場調控能力；提高農業質量效益，聚焦種子、農機等支持農業科技創新。

同時，加強農村基礎設施建設，提高教育、醫療、養老等基本公共服務質量；加快農村重點改革，鼓勵社會資本投向農業農村。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，促進脫貧地區發展。

【內地疫情】多城民眾瘋搶米麵油 有人一次購入600斤米 （第二版）

李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

服務 商品 就業 減稅 經濟 李克強 中國

下一篇文章

拜登指責中國不努力抗氣候變化 外交部回應細數中方行動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美國財長耶倫：若中美對等降低關稅 或助抑通脹
美國財長耶倫：若中美對等降低關稅 或助抑通脹
文旅部：今年前三季國內旅遊收入恢復至2019年同期54.4%
文旅部：今年前三季國內旅遊收入恢復至2019年同期54.4%
受國慶假期需求拉動 10月財新中國服務業PMI升至53.8
受國慶假期需求拉動 10月財新中國服務業PMI升至53.8
商務部鼓勵家庭儲備必需品 中央媒體：勿過度解讀（第二版）
商務部鼓勵家庭儲備必需品 中央媒體：勿過度解讀（第二版）
拜登指責中國不努力抗氣候變化 外交部回應細數中方行動
拜登指責中國不努力抗氣候變化 外交部回應細數中方行動
李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策
李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款