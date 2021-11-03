李克強：面對經濟下行 有效實施預調微調

國務院總理李克強在國務院常務會議表示，面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。

會議指出，近期國務院對16個省份開展實地督查，下一步要抓好既定政策落實和督察發現問題整改，依法依規問責，增強工作針對性、有效性，保持經濟運行在合理區間。

一要幫助市場主體紓困，推動解決一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業賬款等問題。面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。

做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價

二要努力化解民生堵點痛點，把民生期盼放在心上，解決好有的地方拖欠義務教育教師工資和醫療、老舊小區改造等民生實事沒有辦好辦實問題。回應群眾關切，強化「菜籃子」市長負責制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作。採取有效措施保群眾溫暖過冬，保經濟平穩運行和就業穩定。

三要規範有效用好政府支出。杜絕面子工程，把財政資金用在支持市場主體和保障基本民生上。會議要求，力戒形式主義、官僚主義，反對不作為亂作為、庸政懶政等行為。推廣地方好的經驗做法，對需要幫助解決的問題研究拿出辦法。

會議還指出，穩定農業生產。保持糧食產量在1.3萬億斤以上，保障糧食等重要農產品供給，提升儲備和市場調控能力；提高農業質量效益，聚焦種子、農機等支持農業科技創新。

同時，加強農村基礎設施建設，提高教育、醫療、養老等基本公共服務質量；加快農村重點改革，鼓勵社會資本投向農業農村。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，促進脫貧地區發展。

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李克強：經濟面臨新的下行壓力 要制定新減稅降費政策

責任編輯：蒯宇澄

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