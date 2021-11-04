美國猜中國2030年擁1000核彈頭 外交部：混淆視聽把戲

美國國防部周三（3日）發表年度「中國軍力報告」，宣稱中國正加速擴充核武庫，到2027年或有700枚核彈頭，到2030年更可能有1000枚核彈頭。該份中國軍力報告談到的數字，是外界評估中國現時核彈頭數目的3倍，但仍遠遠低於美國核彈頭。內地《環球時報》坦言，中國擁有多少核彈頭，美國只能瞎猜，而西方媒體勢會一哄而上炒作，中國可以完全不理他們。

中國外交部發言人汪文斌周四（4日）表示，美方這份報告同以往類似報告一樣，罔顧事實，充滿偏見。美方借報告炒作中國核威脅論，純屬操縱話術，混淆視聽的把戲，國際社會對此心知肚明。

汪文斌指出，事實上，美國才是全球最大的核威脅來源。根據有關國際智庫的數據，截至2021年初，美國實際擁有5550枚核彈頭，美國擁有世界上最龐大最先進的核武庫，卻還要投入上萬億美元升級三位一體核力量，發展低當量核武器，降低核武器使用門檻。

他續稱，不僅如此，美國陸續退出《反導條約》、《中導條約》等軍控法律文書，持續推進部署全球反導系統，恢復路基中導研發試驗，並謀求在歐洲和亞太地區部署。通過美英澳核潛艇合作，構建極具冷戰色彩的小圈子。美方此類舉動嚴重損害全球戰略穩定，破壞國際和平與安全。中方敦促美方切實承擔起核裁軍的特殊優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式，進一步大幅實質削減核武庫，維護全球戰略平衡與穩定。

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汪文斌強調，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，積極主張最終全面禁止和徹底銷毀核武器，並一直將核力量規模限制在國家安全所需的最低水平。中國恪守在任何時候和任何情況下，都不首先使用核武器的政策，明確承諾無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器。任何國家只要不對中國使用核武器，都不會受到中國核武器的威脅。

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五角大樓今份中國軍力報告所講的數字，即使按美國自己的標準，也可以說相當誇張。去年中國軍力報告，雖然宣稱中國核彈頭「未來10年可能翻倍」，但數目也預料只是達到400枚，代表美方去年評估中國當時只有200枚。最新報告把對於中國2030年核彈頭數目的猜測，大增至1000倍，相當於去年猜測的2.5倍。

諾貝爾和平獎得主，國際廢除核武器運動（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，ICAN）網站資料顯示，中國現時擁有約350枚核彈頭，遠低於俄羅斯及美國分別的6255及5500枚。

拜登政府10月初廢除了特朗普任內作風，重新公佈美國核武庫存數字，則表示美國至2020年9月有3750枚核彈頭。

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對於美方最新中國軍力報告，《環球時報》形容，沒有人知道五角大樓這些數字的真假，中國核武庫是最高國家機密，華盛頓對中國核力量建設的任何描述都是猜測。

環時稱，美國近年非常擔心中國增加核力量，認定衛星拍攝的一些中國西北建設項目是導彈發射井，首先是因為他們自己心裏有鬼；他們持續加大對華軍事壓力，慫恿台灣當局採取敵對大陸的冒險政策，並在南海不斷派艦機挑釁；他們知道這一切增加了中國戰略危機感，有可能刺激中國強化核威懾，他們一定會用各種似是而非信息，與自己這種猜測對號入座。「中國的核威懾力現在主要靠美方的宣傳機器幫著擴散、增加了。」

文章指，可以想見，五角大樓的報告會帶出西方媒體一哄而上炒作，但中方完全可以不理睬他們，就讓他們炒作好了；中國實際核力量規模一直是模糊的，但美方反覆炒作，將這種模糊轉化成足以讓美方緊張的評估，並且替我們做宣傳，這不就是中方「核模糊戰略」想要的效果嗎？

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責任編輯：連兆鋒