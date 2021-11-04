美國防部稱中國2030年擁1000核彈頭 環時：只能瞎猜

美國國防部周三（3日）發表年度「中國軍力報告」，宣稱中國正加速擴充核武庫，到2027年或有700枚核彈頭，到2030年更可能有1000枚核彈頭。該份中國軍力報告談到的數字，是外界評估中國現時核彈頭數目的3倍，但仍遠遠低於美國核彈頭。內地《環球時報》坦言，中國擁有多少核彈頭，美國只能瞎猜，而西方媒體勢會一哄而上炒作，中國可以完全不理他們。

中方過去已多次強調，美國借炒作中國軍力，渲染「中國威脅論」，並為美方自己大肆擴張軍力製造借口；中國堅定奉行防禦性國防政策，核威懾力量維持在國家安全需要的最低水平，無可非議；中國承諾不首先使用以及不向無核武地區使用核武，而美方並未有類似承諾。

事實上，即使按美國自己的標準，今份中國軍力報告所講的數字也相當誇張。五角大樓在去年中國軍力報告，也在宣稱中國核彈頭「未來10年可能翻倍」，但數目也預料只是達到400枚，代表美方去年評估中國當時只有200枚。

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諾貝爾和平獎得主，國際廢除核武器運動（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，ICAN）網站資料顯示，中國現時擁有約350枚核彈頭，遠低於俄羅斯及美國分別的6255及5500枚。

拜登政府10月初廢除了特朗普任內作風，重新公佈美國核武庫存數字，則表示美國至2020年9月有3750枚核彈頭。

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對於美方最新中國軍力報告，《環球時報》形容，沒有人知道五角大樓這些數字的真假，中國核武庫是最高國家機密，華盛頓對中國核力量建設的任何描述都是猜測。

環時稱，美國近年非常擔心中國增加核力量，認定衛星拍攝的一些中國西北建設項目是導彈發射井，首先是因為他們自己心裏有鬼；他們持續加大對華軍事壓力，慫恿台灣當局採取敵對大陸的冒險政策，並在南海不斷派艦機挑釁；他們知道這一切增加了中國戰略危機感，有可能刺激中國強化核威懾，他們一定會用各種似是而非信息，與自己這種猜測對號入座。「中國的核威懾力現在主要靠美方的宣傳機器幫著擴散、增加了。」

文章指，可以想見，五角大樓的報告會帶出西方媒體一哄而上炒作，但中方完全可以不理睬他們，就讓他們炒作好了；中國實際核力量規模一直是模糊的，但美方反覆炒作，將這種模糊轉化成足以讓美方緊張的評估，並且替我們做宣傳，這不就是中方「核模糊戰略」想要的效果嗎？

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責任編輯：連兆鋒