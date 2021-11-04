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美軍最高將領：大陸未來兩年不太可能武力攻台

國情動向 10:38 2021/11/04

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兩岸緊張局勢升溫。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）周三表示，中國大陸不太可能在未來兩年內對台灣採取行動。但他也稱「任何事都可能發生」。

據霍士新聞（FoxNews）報道，米利周三在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上發表講話。當被問及大陸可能在短期內對台動武的可能性時，米利以其對中國的分析指出，大陸不太可能在短期內對台動武，亦即6個月、12個月或24個月內不太可能發生。

但他也指出，大陸正清楚明確地建立能力，以在未來某個有需要做此決策的時間點時，能向國家領導人提供這些選項。「但不久的將來？大概不會。但任何事都可能發生。」

在談及美軍是否會協防台灣時，米利表示，如有必要，美軍絕對有能力在全球做出各項因應。

另據國會山（The Hill）報道，米利還強調了對台政策長期以來的「戰略模糊」，稱如果大陸尋求控制台灣，將由白宮決定是否進行干預。

在北京，外交部曾表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮制的什麼東西。中方堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

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責任編輯：尹航

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