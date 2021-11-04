【內地疫情】新增104宗確診 專家建議接種第三針

內地昨日新增104宗新冠肺炎確診病例，連續第二日新增過百宗確診，其中87宗為本土確診病例，黑龍江省佔最多。面對疫情持續擴大，中國工程院院士鐘南山及上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，近日提及接種新冠疫苗加強針是非常有效，亦是全球性的選擇。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分布為，黑龍江45宗、河北23宗、寧夏4宗，江蘇及河南各3宗，內蒙古、四川及甘肅各2宗，山東、重慶及青海各1宗。本輪疫情至今累計718宗本土確診病例。

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黑龍江新增確診數字未見回落，昨日由黑河市愛輝區通報44宗本土確診，哈爾濱市平房區則有1宗，都是在集中隔離或居家隔離管控期間排查發現。截至今日零時，黑龍江現有本土確診病例189宗，其中184宗來自黑河市愛輝區。

根據疫情發展形勢，黑河市疫情防控指揮部決定從3日起關閉所有經營場所，同時將依托大型商超，制定生活必需品配送「套餐」供居民選擇，再由市場監管局組織商超企業配送到居民小區。

鐘南山：加注第三劑是非常有效的

針對本輪疫情，鐘南山周三（3日）出席2020年度國家科學技術獎勵大會後表示，本輪疫情擴散的面積比較廣，涉及的省份比較多，估計病例還會再增加；現在距離疫情的峰值還有一段時間，估計約1個月基本是應該可以考慮能夠控制疫情。

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他又指出，病毒現在的傳染性比較強，死亡率雖然看起來沒有增加，但是在重症、老人中還是要非常注意，因許多老人沒有接種疫苗。他希望年底全民至少有80%以上接種全程的疫苗，且要特別關注老人，稱在可能的情況下，加注第三劑是非常有效的。

張文宏：接種第三針是全球性選擇

同日，張文宏在由中央廣播電視總台上海總站與世界頂尖科學家協會聯合主辦的「科學嘉年華」上表示，目前全球大多數地區發病率仍然非常高，中國面臨着非常大的輸入性疫情風險，所以國內出現散發的病例並不奇怪。除非國際疫情完全走到非常低的水平，否則這風險將一直持續。

他又稱，接種3針疫苗可以大幅度降低病毒的傳播、減少重症和死亡。全球新冠疫情已到達非常關鍵的時期，隨着疫苗兩次接種後，越來越多的國家都會開始加強第三針的接種。他強調，目前第三針的接種成為非常好的全球性選擇，惟仍需要一段時間才能完成第三針的接種。

責任編輯：易燕丹

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